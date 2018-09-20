Появились новые доказательства принадлежности «отравителей Скрипалей» к ГРУ

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом пишут Bellingcat и The Insider во второй части своего расследования.
В частности, как утверждают расследователи, почти такой же номер паспорта у Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота — и которого The Insider считает сотрудником ГРУ.
«Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у <…> Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно», — сказано в публикации.
«Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить», — пишет The Insider.
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