Мураев: объединение оппозиции выгодного только Порошенко

У Порошенко есть только один шанс остаться на второй срок - выйти во второй тур будущих президентских выборов с кандидатом от «объединенной оппозиции». Об этом в эфире телеканала ZiK заявил народный депутат Украины Евгений Мураев.
«Для кого сейчас выгодно объединение оппозиции? Для Тимошенко? Оппозиционного блока? Или Порошенко? Я считаю, что это выгодно только одному человеку», - заверил политик.
Свою версию происходящего он объяснил тем, что желание остаться у власти заставляет Петра Порошенко тщательно подходить к выбору оппонента на будущих президентских выборах.
«Представим, что «Оппозиционный блок» всё-таки объединился и взял 15%. У Порошенко рейтинг сейчас 5-6%. Но мы все знаем, что такое административный ресурс. Его, как правило, оценивают на уровне 10%. Таким образом, во второй тур попал бы Порошенко и тот самый кандидат от «объединенной оппозиции». После этого известная «песня»: реванш, рыги, «Россия наступает» и «нас тянут в «совок». Естественно, при таком раскладе Порошенко останется на второй срок», - объяснил Евгений Мураев.
Также политик подчеркнул, что второй срок Порошенко может уничтожить Украину. Объяснив, что продолжение «курса Порошенко» означает миграцию населения, войну на Донбассе и управление нашей страной извне.
Напомним, вчера Евгений Мураев вышел из партии «За життя!» и объявил о создании собственной политической силы.
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