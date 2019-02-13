Мураев рассказал правду о своем семейном положении

Народный депутат и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев опроверг слухи про любовницу, объяснив, что отношения с актрисой Екатериной Гордиенко оформлены официально.

Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети, отвечая на вопросы о своей личной жизни. При этом Мураев продемонстрировал кольцо на руке и рассказал, что женился в декабре прошлого года в Одессе.

«Моей супруге 26 лет, она юрист и очень целеустремленный человек. У нее есть хобби — она снимается в фильмах. Но ни в каком пропагандистском кино она не снималась, это была лишь новогодняя комедия. К сожалению, именно у нас снимать интересное кино не удается и снимают действительно одну пропаганду. Так что надо раз и навсегда снять этот вопрос с повестки дня», — рассказал Мураев.

При этом он в очередной раз опроверг, что первая жена Валерия является родственницей бывшего коллеги по партии. «Никаких родственных отношений с Рабиновичем у нее не было и нет, и из-за этого мы не ссорились, поскольку я в разводе около двух лет», — пояснил политик.

Напомним, ранее активно распространялись вбросы о том, что политик проживает с молодой актрисой, которая снимается в «российском пропагандистском кино» и бросил семью. Сама Екатерина, взявшая фамилию мужа, на своей странице в Facebook уже рассказывала о том, что фильм «Спасибо деду за победу» — семейная комедия, так и не вышедшая в прокат.

С бывшей супругой политик воспитывает двоих сыновей — Михаила и Игоря. Валерия Мураева возглавила Харьковское региональное отделение партии «НАШИ» и стала доверенным лицом Евгения, который баллотируется на пост Президента.