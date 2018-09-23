Жители ФРГ считают Ангелу Меркель главной гордостью страны

Жители Германии назвали канцлера Ангелу Меркель главной гордостью страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу газеты Welt am Sonntag.
Согласно опросу, Меркель поддержали 16% респондентов. В первую пятерку также вошли бывшие канцлеры Гельмут Шмидт (11%), Вилли Брандт (6%) и Гельмут Коль (6%). На пятом месте расположился нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (5%), до 2017 года возглавлявший министерство иностранных дел Германии.
Седьмое место занял тренер национальной футбольной сборной Йоахим Лёв (3%). Классик немецкой литературы Йоганн Вольфганг фон Гете оказался на восьмой строчке (2%).
Как сообщает газета, в анонимном телефонном опросе приняли участие 1047 немцев. Им предлагалось назвать до трех имен «представителей политики, экономики, науки, спорта или культуры, которыми можно особенно гордиться ввиду их значения для Германии в прошлом и настоящем». Примечательно, что 49% всех названных имен принадлежат политикам.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016