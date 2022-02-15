В ФРГ предложили Меркель в качестве посредника в урегулировании кризиса вокруг Украины

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера Германии в 2005-2021 годах, выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса.

«У нее есть авторитет у обеих сторон конфликта, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию», — отметил Барч в опубликованном во вторник интервью медиагруппе «Функе». Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ), по его мнению, не играет посреднической роли, которую выполняла его предшественница. «Федеральному правительству следовало бы обсудить это, чтобы вместе с Францией предложить Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной», — подчеркнул сопредседатель фракции «левых».

Германия вместе с Францией являются участниками нормандского формата, созданного для урегулирования конфликта на Донбассе. В 2015 году в Минске Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд выступили посредниками на переговорах по урегулированию кризиса. Тогда лидеры четырех стран (Россия, Украина, Германия и Франция) согласовали комплекс мер по выполнению достигнутых договоренностей, так называемых минских соглашений, которые легли в основу разрешения конфликта.