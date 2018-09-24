Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться уже скоро.

«Похоже, что будет второй саммит достаточно скоро», — сказал Трамп журналистам в ООН. «Госсекретарь (Майк) Помпео проработает этот вопрос в ближайшем будущем», — заверил Трамп.

Он вновь заявил, что «отношения с КНДР очень хорошие» и что КНДР добилась «огромного прогресса».

Напомним, что Трамп встречался с Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре. Обе стороны выразили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но конкретных договоренностей не достигли.