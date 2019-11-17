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Трамп написал Ким Чен Ыну, что они скоро увидятся

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Трамп написал Ким Чен Ыну, что они скоро увидятся

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и пообещал, что они скоро увидятся.

«Господин председатель, ... вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!» — написал он в воскресенье в своем Твиттер.

Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали «бешеной собакой».

«Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не „бешеная собака“. Он лучше этого, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть», — написал президент США.

Ранее посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре.

Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.

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Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с «пустыми руками». Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры «хорошими» с рядом новых «креативных идей». После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
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