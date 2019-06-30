Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Прямую трансляцию вело японское телевидение.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии. После этого Трамп сделал шаг на территорию КНДР, став таким образом первым действующим президентом США, посетившим Северную Корею. После этого границу в обратную сторону пересек Ким Чен Ын.

Прибытие Ким Чен Ына к границе показано не было. Трамп вышел из Дома свободы на территории Южной Кореи, и одновременно с ним лидер КНДР покинул Дом объединения, расположенный на северокорейской стороне.

Президент США заявил, что пересечение границы КНДР стало для него огромной честью. «Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба», — подчеркнул глава Белого дома.

Затем лидеры США и КНДР начали переговоры на южнокорейской стороне границы. В начале беседы Дональд Трамп полушутя-полусерьезно выразил признательность Ким Чен Ыну за готовность провести встречу на межкорейской границе, которую президент США предложил провести, разместив «уведомление в социальной сети» — своем Twitter. «Если бы Ким Чен Ын не появился, пресса бы меня выставила в неприглядном свете», — заявил глава администрации США.

Кроме того, он повторил, что считает честью приглашение пересечь границу КНДР. «Считал, что вы так поступите, но не был уверен, хотя и был готов сделать это. Спасибо, это было замечательно», — отметил Трамп.

На его встрече с Ким Чен Ыном присутствовали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин. Кроме того, в помещении находились дочь президента США и его советник Иванка Трампа, а также ее супруг Джаред Кушнер. Последний также является советником американского лидера.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.