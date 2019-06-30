Войти
Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее
позиция
Туск прокомментировал слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским
резонанс
Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским
Волкер похвалил Украину за разведение сил в Станице Луганской
мирный процесс
Волкер похвалил Украину за разведение сил в Станице Луганской

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

150
Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Прямую трансляцию вело японское телевидение.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии. После этого Трамп сделал шаг на территорию КНДР, став таким образом первым действующим президентом США, посетившим Северную Корею. После этого границу в обратную сторону пересек Ким Чен Ын.

Прибытие Ким Чен Ына к границе показано не было. Трамп вышел из Дома свободы на территории Южной Кореи, и одновременно с ним лидер КНДР покинул Дом объединения, расположенный на северокорейской стороне.

Президент США заявил, что пересечение границы КНДР стало для него огромной честью. «Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба», — подчеркнул глава Белого дома.

Затем лидеры США и КНДР начали переговоры на южнокорейской стороне границы. В начале беседы Дональд Трамп полушутя-полусерьезно выразил признательность Ким Чен Ыну за готовность провести встречу на межкорейской границе, которую президент США предложил провести, разместив «уведомление в социальной сети» — своем Twitter. «Если бы Ким Чен Ын не появился, пресса бы меня выставила в неприглядном свете», — заявил глава администрации США.

Кроме того, он повторил, что считает честью приглашение пересечь границу КНДР. «Считал, что вы так поступите, но не был уверен, хотя и был готов сделать это. Спасибо, это было замечательно», — отметил Трамп.

На его встрече с Ким Чен Ыном присутствовали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин. Кроме того, в помещении находились дочь президента США и его советник Иванка Трампа, а также ее супруг Джаред Кушнер. Последний также является советником американского лидера.

Читайте также: На «округе Кононенко» возбудили дело против клонов «Слуги народа»

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 30 июня 2019
Суббота, 29 июня 2019
Пятница, 28 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016