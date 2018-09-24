Atlantic Council: Почему Путин не может позволить себе отпустить Украину

Каждый месяц появляются новости о запуске новых авиасообщений между Украиной и странами Евросоюза, в то время как ни одного прямого рейса в Россию нет с 2015 года. Эти изменения в сфере украинских авиационных путешествий иллюстрируют целый ряд преобразований, в результате которых Киев все больше отдаляется от Кремля и сближается с остальным миром, пишет американское издание Atlantic Council.

После революции на Майдане в 2014-м и вспышки гибридной войны, которую развязал Владимир Путин, украинский экспорт в РФ сократился с 24% до всего 9%. Однако, со временем украинский бизнес начал открывать для себя новую «жизнь после России». Лишь в 2017 году торговля между Украиной и ЕС выросла почти на четверть, а Индия стала крупнейшим рынком для украинских аграрных продуктов.

На домашнем рынке американские компании заменяют давних российских партнеров. К примеру, сначала Дженерал электрик зашел на Украину с двигателями для локомотивов, а затем авиационный завод Антонов начал сотрудничать с Боингом. Рост международной мобильности помогает простым украинцам смотреть шире за пределы России. Безвизовый режим с ЕС, который заработал в 2017 году, позволил им наконец изменить свои подходы к Европе и вырваться из психологических границ постсоветского мира.

Все это идет вразрез с интересами России. Более того, у Москвы заканчиваются инструменты мягкого влияния на соседнюю страну. Доступ к социальным сетям, подконтрольным Кремлю, был технически ограничен на Украине. А российские медиапродукты были запрещены для импорта на украинский рынок. Тем временем, российские звезды шоу-бизнеса больше не ездят на украинские гастроли, ведь легенда об общей культуре стала жертвой необъявленной войны между странами.

Происходят также изменения в церковной сфере. Миллионы украинских верующих отвернулись от Русской православной церкви после начала войны. Еще большая угроза для РПЦ на Украине появилась со стороны Вселенского патриархата, который готовится предоставить Украинской церкви томос о независимости от России. Это будет удар в самое сердце российских исторических посягательств на Украину. Даже если бы Россия до сих пор имела все старые каналы коммуникаций, большинство украинцев вряд ли захотели бы ее слушать.

Травма от российского вторжения привела к серьезным изменениям в общественном мнении. А поддержка вступления в ЕС и НАТО выросла до беспрецедентного уровня, в то время как желание еще теснее сблизиться с Россией на Украине теперь измеряется мизерными однозначными числами.

Представить украинское членство в ЕС и НАТО в ближайшем времени довольно трудно. Однако, возвращение страны на российскую орбиту кажется еще более фантастическим. Пророссийская риторика сегодня стала политически токсичной, хотя в стране до сих пор остались пророссийские партии, которые маскируют свои взгляды за «прагматической» риторикой. Все это точно не то, чего Путин хотел, когда приказал оккупировать Крым. Москва надеялась остановить украинское движение в направлении Запада.

Вместо этого война вышла из-под ее контроля, превратив чрезвычайно близкие отношения в самый большой «геополитический развод века». И этот процесс быстро приближается к точке, где пути обратно уже не будет. Чем больше Украина привыкает к жизни за пределами привычной постсоветской зоны комфорта, тем менее вероятным становится примирение.

Публично российские лидеры до сих пор отрицают историческую потерю влияния. Они говорят о неизбежно грядущем сближении с Украиной, при этом обвиняя какие-то внешние силы в создании нынешнего раскола. Москва, очевидно, связывает свои надежды с выборами президента и парламента в Украине, которые пройдут в 2019 году. Но это лишь выдавание желаемого за действительное со стороны великой силы, которая не хочет признавать, что сделала большую ошибку.

Члены внутреннего круга Путина должны знать, что дни пророссийского большинства в украинской политике уже прошли. Несмотря на мизерность шансов возвращения контроля над Украиной, существует реальная угроза, что Россия начнет считать хаос лучшим выбором.

Время от времени за последние четыре года Кремль демонстрировал готовность заплатить чрезвычайно высокую цену, чтобы только не позволить Украине уйти с его орбиты. Отказываясь отступить от соседней страны, Россия позволила своим отношениям с Западом развалиться. Москва сейчас в таком же процессе разрыва с мировыми лидерами православной церкви. И все из-за нежелания смириться с религиозной независимостью Украины.

Все эти драматические мероприятия — это несколько больше, чем нерациональные действия ревнивого бывшего союзника. Они отражают широкую уверенность в том, что появление полностью вестернизированной и демократической Украины вынесет приговор режиму Путина, а может и всей модели современной Российской Федерации. Большинство россиян равнодушны к бывшим советским «вассалам» в Балтии и Польше, которые присоединились к Евросоюзу. Однако, Украину они почему-то отказываются отличать от своей собственной страны.

Благодаря этому размыванию границ любой успех трансформаций в украинском обществе в направлении европейской модели неизбежно приведет к подобным призывам к демократизации в России. Много кто в Москве верит, что запрос на демократию снизу неизбежно подорвет империалистические структуры, на которых держится современная Россия. Страх перед «украинским эффектом домино» преследует Кремль с 2004 года, когда в Киеве произошла Оранжевая революция. Эти события заставили Путина ощутить потребность нарастить большой аппарат спецслужб и не допустить появление настоящей политической оппозиции.

Из-за желания защитить российскую авторитарную модель любой ценой делает маловероятным, что Кремль хоть когда-нибудь согласится с членством Украины в Евроатлантическом сообществе. Разве что заставить его это сделать. Из-за нежелания Запада вступать в прямую конфронтацию, Украина чувствует себя в очень нестабильном положении. С одной стороны она получает определенную международную поддержку, но в конечном счете остается одинокой в конфликте с одной из самых могущественных и безрассудных стран мира.

С 2014 года украинцы превзошли все ожидания в способности противостоять российским гибридным атакам, одновременно делая значительные шаги в направлении большей интеграции с миром. Они должны привыкнуть к пониманию того, что Россия еще много лет будет представлять для них экзистенциальную угрозу. Это означает неопределенно долго держать фронт, который простирается от Азовского моря до киберпространства. Чтобы завершить «развод» с Россией, другого выбора просто нет.

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