Юрий Витренко вывел миллионы в Лихтенштейн

20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Об этом ZN.UA стало известно из источников в банке.
Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК «Нафтогаз Украины», в частности за выигранные в Стокгольме суды у «Газпрома» по контрактам купли-продажи и транзиту российского газа через территорию Украины.
Ранее глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в «Ощаде» гривны Коболев он на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
25 сентября в ходе пресс-конференции в «Нафтогазе» Витренко отказался уточнять, сколько лично он получил премии и какие суммы получены в основном менеджментом компании, сославшись на корпоративную этику и необязательность оглашать такие данные публично.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом «Газпромом». Размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, которая, в свою очередь, формально составила 46,3 млн долл. (до уплаты налогов).
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