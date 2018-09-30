Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга»

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время его президентства отношения между Вашингтоном и Пхеньяном улучшились, а также пошутил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга». На этот счет американский лидер высказался в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния.
«С Северной Кореей у нас все прекрасно», — сказал президент. «Когда я только заступил на [президентский] пост, я занял очень жесткую позицию. И знаете что? Сейчас у нас прекрасные отношения, посмотрим, что будет дальше», — добавил он.
«Поначалу я был очень жестким, как и он, а потом мы начали дискуссии. Затем мы влюбились друг в друга. Правда: он писал мне прекрасные письма. Мы влюбились друг в друга», — сказал Трамп, уточнив, что американские СМИ за эти слова сочтут его некомпетентным.
Глава государства также обратил внимание, что после его встречи с Ким Чен Ыном ранее в этом году Пхеньян прекратил свои ядерные и ракетные испытания. «Больше нет ядерных испытаний, к тому же они закрывают многие полигоны. Ракеты больше не взлетают», — указал Трамп.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
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