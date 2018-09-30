В Варшаве рассказали, чем Польша и Украина важны для Запада

Украина и Польша представляют стратегическое значение для некоторых западных стран с экономической точки зрения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, пишет PAP.

«Украина является чрезвычайно важным экономическим партнером для нас. В условиях глобализации и растущего значения Китая в мировой торговле Польша и Украина могут обеспечить некоторые западные рынки поставками сырья и дорогами для экспорта товаров — связью между Черным морем и Каспийским. Внутренняя реформа Украины имеет ключевое значение в этом измерении», — сказал он.

При этом Цихоцкий считает, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев.

«Очень хорошо, что все больше и больше украинцев приезжают в Польшу, они могут работать с нами, могут расти, учиться. И это очевидно для нас. Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязне или даже дискриминации украинцев в Польше », - добавил замминистра.

Он подчеркнул необходимость проведения в Украине реформ, которые будут иметь определяющее значение для дальнейших отношений Киева с Польшей и Западом.