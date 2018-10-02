Кучма официально покинул контактную группу по урегулированию на Донбассе

Экс-президент Украины Леонид Кучма завершил работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом журналистам сообщил полномочный представитель России в этой группе Борис Грызлов, пояснив, что Кучма принял это решение в связи с достижением 80-летнего возраста.

«Надеюсь, что ценности диалога, в конечном счете, возобладают в украинской политике и помогут разрешить существующий конфликт на Донбассе», — говорится в заявлении Грызлова, которое поступило в российские СМИ. Он отметил, что Кучма как заслуженный и опытный политик был настроен именно на диалог.

Как ранее заявила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер, после его ухода из группы «дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины Петра Порошенко».

Ранее свой уход анонсировал сам Леонид Кучма. Объясняя этот шаг, Кучма сообщил, что такое «решение принял для себя давно». «Когда я достигну критического для себя возраста, я должен дать возможность кому-то дать поработать. На протяжении более четырех лет до 100 поездок в Минск, а каждая встреча — гора проблем», — пожаловался Кучма. «Надо дать возможность другим поработать», — добавил он.