Евгений Марчук сменил Кучму в контактной группе

Президент Украины Петр Порошенко назначил официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе бывшего премьер-министра, экс-главу Службы безопасности и экс-министра обороны Евгения Марчука. Он сменил на этой должности экс-президента страны Леонида Кучму.
«Президент Петр Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе», — сообщила в четверг в «Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
До последнего времени 77-летний Евгений Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы. «Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — считает Геращенко.
Леонид Кучма, которому в этом году исполнилось 80 лет, подал в отставку 2 октября. С тех пор Киев в Минске представлял советник украинского президента Руслан Демченко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016