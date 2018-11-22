Евгений Марчук сменил Кучму в контактной группе

Президент Украины Петр Порошенко назначил официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе бывшего премьер-министра, экс-главу Службы безопасности и экс-министра обороны Евгения Марчука. Он сменил на этой должности экс-президента страны Леонида Кучму.

«Президент Петр Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе», — сообщила в четверг в «Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

До последнего времени 77-летний Евгений Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы. «Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — считает Геращенко.

Леонид Кучма, которому в этом году исполнилось 80 лет, подал в отставку 2 октября. С тех пор Киев в Минске представлял советник украинского президента Руслан Демченко.