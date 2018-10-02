В Британии будут за некоторые преступления лишать гражданства

Власти Великобритании начнут лишать британского подданства людей, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений, если у них также есть гражданство другой страны. Об этом заявил, выступая во вторник на ежегодном съезде правящей Консервативной партии глава британского МВД Саджид Джавид.

"В последние годы мы применяли это право к террористам, которые являются угрозой нашей стране. Теперь же я впервые начну применять это право и к тем, кто будет осужден за самые тяжкие преступления", - сказал глава британского МВД.

По его словам, это в первую очередь относится к участникам криминальных группировок, вовлеченных в систематическое насилие над детьми. В последние годы существование таких группировок в городах Великобритании стало достоянием гласности и вызвало серию громких скандалов из-за бездействия властей.

Джавид также пообещал усиленно бороться с проблемами вербовки жителей Великобритании террористическими организациями, а также проблемами наркоторговли и бандитизма. Среди решений будут как более суровые наказания, так и программы, направленные на работу с молодыми людьми из неблагополучных семей.

Помимо этого, глава МВД объявил о планах властей ужесточить правила получения британского гражданства. Претендентам понадобится сдавать более сложный экзамен на знание британских реалий и понимание ценностей либерально-демократического общества.

Он также повторил обещания положить конец режиму свободного перемещения рабочей силы между Великобританией и континентом, и также сократить показатель чистой иммиграции до менее чем 100 тыс. человек в год. При этом планируется снять ограничения на количество выдаваемых студенческих виз, а также виз для высококвалифицированных работников (в настоящий момент 20 тыс. 700 виз в год).

Именно для последней категории иммигрантов британские власти намерены после Brexit ввести режим наибольшего благоприятствования, в то время как граждане ЕС должны потерять всякое преимущество перед представителями других стран, которые хотели бы жить и работать в Великобритании.