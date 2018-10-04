Венгрия ответила – высылает украинского консула

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает УП со ссыдкой на HVG.hu.
По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.
«Украина продолжает обострять конфликт», — заявил он.
Напомним, в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегове Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016