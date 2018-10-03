Украина завтра вышлет венгерского консула

МИД Украины в четверг передаст Будапешта ноту, в которой проинформирует о том, что венгерский консул, который «раздавал паспорта» в Берегово, должен покинуть Украину. Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я предложил Петеру Сийярто его (консула) отозвать ... Если этого не произойдет, а я так понимаю, что это не произойдет по причине венгерской позиции, соответственно завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он (консул в Берегово. — Ред.) должен покинуть свою работу в Украине и, соответственно, Украину. Этот план многократно был объявлен», — отметил министр.

«Далее мы будем вести очень серьезные переговоры с нашими венгерскими партнерами, переговоры непростые», — добавил глава украинской дипломатии.

По словам Климкина, Украине необходимо, со своей стороны, приложить все усилия, чтобы «перехватить инициативу» на Закарпатье: остановить контрабанду и поток эмиграции украинцев из региона.