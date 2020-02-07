Консул Украины в Молдове отстранен на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

Консул Украины в г.Бельцы (Молдова) временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с проверкой заявления, поступившего от гражданки Молдовы о совершении в отношении нее консулом преступления, сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу в ответ на информационный запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления... Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

«Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей. О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщило молдавское издание «СП», вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Другое молдавское издание «Deschide», ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщило, что один из подозреваемых — один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.