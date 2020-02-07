Войти
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ
реформы
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ
Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента
резонанс
Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Консул Украины в Молдове отстранен на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

65
Консул Украины в Молдове отстранен на время расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней

Консул Украины в г.Бельцы (Молдова) временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с проверкой заявления, поступившего от гражданки Молдовы о совершении в отношении нее консулом преступления, сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу в ответ на информационный запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления... Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

«Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей. О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ

Как сообщило молдавское издание «СП», вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Другое молдавское издание «Deschide», ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщило, что один из подозреваемых — один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.

МИД, Молдова, консул
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 февраля 2020
Четверг, 6 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016