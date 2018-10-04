Франция призвала Россию повлиять на боевиков и отменить «выборы» в ЛДНР

Франция призывает Россию оказать влияние на «власти» так называемых ДНР и ЛНР с тем, чтобы те отказались от проведения запланированных на 11 ноября «выборов», заявил в четверг представитель МИД страны.

«Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Все другие формы голосования, в том числе объявленные властями де-факто, противоречат букве и духу этих соглашений и будут считаться недействительными», — отмечают в дипломатическом ведомстве.

Министерство призывает «Россию воспользоваться своим влиянием на фактические власти с тем, чтобы они отказались от так называемых выборов, намеченных на 11 ноября 2018 года».

Напомним, что «выборы глав и депутатов» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Украина уже заявила, что их не признает.