Франция призвала Россию повлиять на боевиков и отменить «выборы» в ЛДНР

Франция призывает Россию оказать влияние на «власти» так называемых ДНР и ЛНР с тем, чтобы те отказались от проведения запланированных на 11 ноября «выборов», заявил в четверг представитель МИД страны.
«Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Все другие формы голосования, в том числе объявленные властями де-факто, противоречат букве и духу этих соглашений и будут считаться недействительными», — отмечают в дипломатическом ведомстве.
Министерство призывает «Россию воспользоваться своим влиянием на фактические власти с тем, чтобы они отказались от так называемых выборов, намеченных на 11 ноября 2018 года».
Напомним, что «выборы глав и депутатов» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Украина уже заявила, что их не признает.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016