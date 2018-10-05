ЦИК избрала нового главу - с нарушением закона

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК — члена комиссии по квоте «Воля народа» Татьяну Слипачук. Об этом сообщает общественное движение «ОПОРА».

Представители общественности возмущаются, что первое заседание обновленная ЦИК решила провести без прессы, отправив представителей СМИ в пресс-центр.

«На незаконно тайном заседании ЦИК, как свидетельствует подслушанное нашими представителями под дверью, председателем избрали госпожу Татьяну Слипачук», — сообщают активисты.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов. Перед тем Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.