ЦИК избрала нового главу - с нарушением закона

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК — члена комиссии по квоте «Воля народа» Татьяну Слипачук. Об этом сообщает общественное движение «ОПОРА».
Представители общественности возмущаются, что первое заседание обновленная ЦИК решила провести без прессы, отправив представителей СМИ в пресс-центр.
«На незаконно тайном заседании ЦИК, как свидетельствует подслушанное нашими представителями под дверью, председателем избрали госпожу Татьяну Слипачук», — сообщают активисты.
Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов. Перед тем Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.
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