Войти
Украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море
резонанс
Украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море
Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса
позиция
Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

планы
RSS

Германия открывает свой рынок для трудовых мигрантов – в том числе и из Украины

2011
Германия открывает свой рынок для трудовых мигрантов – в том числе и из Украины

Партии-участницы правящей в Германии коалиции — Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС и ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — решили подвести черту под дискуссией, которая продолжалась фактически четверть века: о легализации трудовой иммиграции в ФРГ.

На переговорах в ведомстве федерального канцлера в ночь с понедельника на вторник, 2 октября, они договорились об основных положениях будущего закона, который превратит Германию в классическую иммиграционную страну типа США, Канады, Новой Зеландии или Австралии.

Тема представляется правительству Германии настолько важной, что суть достигнутых договоренностей во вторник днем журналистам разъясняли сразу три министра: внутренних дел (ХСС), экономики (ХДС) и по труду и социальным вопросам (СДПГ).

Дефицит квалифицированных кадров

Экономика Германии на подъеме, в некоторых регионах страны — полная занятость. Но, отмечает немецкое правительство в своем официальном пресс-релизе к будущему иммиграционному закону, экономическое будущее Германии «в решающей степени зависит от того, насколько мы сможем сохранить и расширить базу квалифицированных кадров».

Вот и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) начал пресс-конференцию с констатации: «Дефицит квалифицированных кадров — это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда».

Решить ее за счет внутренних резервов, например, курсов пере- и повышения квалификации немецких работников, а также используя возможности, которые предоставляет объединенный рынок труда ЕС, по оценке министра, не удастся. Нужна трудовая миграция из третьих стран.

При этом, однако, Зеехофер несколько раз подчеркнул, что речь идет об образованных людях, имеющих профессиональную квалификацию. Специалисты с высшим образованием уже и сейчас при наличии ряда условий могут приезжать в Германию и искать здесь работу. По новому закону, такая возможность будет у всех мигрантов, имеющих признанное в Германии свидетельство о профессиональной квалификации.

Все профессии важны, все профессии нужны

Уже и сейчас на работу в Германии могут переезжать трудовые мигранты из третьих стран, имеющие особенно дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками.

По новому иммиграционному закону, таких ограничений больше не будет, хотя шансы получить рабочую визу и вид на жительство в Германии по-прежнему будут выше у тех, в чьих способностях немецкая экономика нуждается больше всего. Информацию о спросе на те или иные профессии можно будет почерпнуть на специальном сайте, который правительство собирается вскоре включить.

Но это не отменяет главного принципа будущего закона: если есть свидетельство о профессиональной квалификации — будь то повар, слесарь или медсестра — и если такое свидетельство признается в Германии, то будет и возможность переезжать сюда на работу. Правда, правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям, если в тех или иных отраслях немецкой экономики начнется спад и будут увольнения. Второе непременное условие — знание немецкого языка. Будет учитываться также возраст потенциального трудового мигранта.

Как повару из Украины переехать в Германию?

Как рассказал министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil), для начала украинский повар или российский слесарь должны знать немецкий язык.

«Но это не значит, что они должны иметь образование германиста, таких и в этом зале единицы, — пошутил министр. — Речь идет о том, чтобы владеть немецким так, чтобы можно было работать в Германии по своей профессии». То есть, повару надо знать по-немецки одно, слесарю — другое. Соответствующие курсы, надеется немецкое правительство, будут предлагать зарубежные филиалы Гете-Института и представительства немецких промышленных объединений.

В идеале будущему трудовому мигранту, продолжал министр, надо бы иметь и уже подписанное трудовое соглашение с какой-нибудь немецкой фирмой. Это желательное, но не обязательное условие. Если человек еще не нашел себе место, он сможет все равно приехать в Германию и полгода искать здесь работу в соответствие со своей квалификацией. Но в течение этого срока он не будет иметь права на получение социальной помощи. Содержать он должен себя сам.

Полгода на поиск работы, но за свой счет

Некоторые вопросы пока остаются без четкого ответа. Например, пустят ли повара из Украины в Германию только с суммой, которой должно будет хватить на полгода? Этот вопрос чиновники еще обещают проработать.

То же самое касается признания свидетельств о получении той или иной специальности за рубежом. В самой Германии такая процедура сертификации длится порой месяцами, а то и годами. Из разъяснений трех министров можно было сделать вывод, что впредь достаточно будет, как они выразились, «обоснованного предположения» о том, что свидетельство украинского повара или российского слесаря позволят им работать и в Германии по полученной специальности. Но и такие детали еще предстоит прояснить в ходе конкретной работы над законопроектом.

Три министра, однако, обещают, что постараются при этом избежать излишних бюрократических формальностей и найти практичные решения. «Если, например, повар может подтвердить свою специальность соответствующим документом, то официально признать его квалификацию можно будет в Германии и постфактум».

Читайте также: Новый закон об украинском языке. Что он предусматривает?

А еще предстоит снизить остроту визовой проблемы, которую Хубертус Хайль отнес к категории «игольное ушко». «Мы уже говорили с министром иностранных дел о том, что выдача виз является одним из ключевых вопросов, — сказал он. — Во многих немецких консульствах — из-за наплыва желающих — ситуация и без того сложная, надо наращивать персонал».

Источник: DW
рынок труда, ФРГ, заробитчане
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 октября 2018
Четверг, 4 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология – в пользу «единого кандидата от Юго-Востока»

Анализ социологии показывает, почему выдвижение единого кандидата, как предлагает Медведчук - это оптимальный вариант. Единый кандидат от оппозиции позволит, с одной стороны, объединить все партии и общественные организации, действующих в интересах жителей Юго-Востока и всего русскоязычного населения в разных регионах Украины, а с другой - аккумулировать голоса всех политических проектов и движений, начиная с «За життя» и «Оппоблока». При этом кумулятивный эффект объединительных процессов политических сил Юго-Востока на фоне массового выезда из страны жителей Западной Украины может дать неожиданный результат уже в вполне обозримом будущем.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016