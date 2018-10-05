Германия открывает свой рынок для трудовых мигрантов – в том числе и из Украины

Партии-участницы правящей в Германии коалиции — Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС и ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — решили подвести черту под дискуссией, которая продолжалась фактически четверть века: о легализации трудовой иммиграции в ФРГ.

На переговорах в ведомстве федерального канцлера в ночь с понедельника на вторник, 2 октября, они договорились об основных положениях будущего закона, который превратит Германию в классическую иммиграционную страну типа США, Канады, Новой Зеландии или Австралии.

Тема представляется правительству Германии настолько важной, что суть достигнутых договоренностей во вторник днем журналистам разъясняли сразу три министра: внутренних дел (ХСС), экономики (ХДС) и по труду и социальным вопросам (СДПГ).

Дефицит квалифицированных кадров

Экономика Германии на подъеме, в некоторых регионах страны — полная занятость. Но, отмечает немецкое правительство в своем официальном пресс-релизе к будущему иммиграционному закону, экономическое будущее Германии «в решающей степени зависит от того, насколько мы сможем сохранить и расширить базу квалифицированных кадров».

Вот и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) начал пресс-конференцию с констатации: «Дефицит квалифицированных кадров — это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда».

Решить ее за счет внутренних резервов, например, курсов пере- и повышения квалификации немецких работников, а также используя возможности, которые предоставляет объединенный рынок труда ЕС, по оценке министра, не удастся. Нужна трудовая миграция из третьих стран.

При этом, однако, Зеехофер несколько раз подчеркнул, что речь идет об образованных людях, имеющих профессиональную квалификацию. Специалисты с высшим образованием уже и сейчас при наличии ряда условий могут приезжать в Германию и искать здесь работу. По новому закону, такая возможность будет у всех мигрантов, имеющих признанное в Германии свидетельство о профессиональной квалификации.

Все профессии важны, все профессии нужны

Уже и сейчас на работу в Германии могут переезжать трудовые мигранты из третьих стран, имеющие особенно дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками.

По новому иммиграционному закону, таких ограничений больше не будет, хотя шансы получить рабочую визу и вид на жительство в Германии по-прежнему будут выше у тех, в чьих способностях немецкая экономика нуждается больше всего. Информацию о спросе на те или иные профессии можно будет почерпнуть на специальном сайте, который правительство собирается вскоре включить.

Но это не отменяет главного принципа будущего закона: если есть свидетельство о профессиональной квалификации — будь то повар, слесарь или медсестра — и если такое свидетельство признается в Германии, то будет и возможность переезжать сюда на работу. Правда, правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям, если в тех или иных отраслях немецкой экономики начнется спад и будут увольнения. Второе непременное условие — знание немецкого языка. Будет учитываться также возраст потенциального трудового мигранта.

Как повару из Украины переехать в Германию?

Как рассказал министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil), для начала украинский повар или российский слесарь должны знать немецкий язык.

«Но это не значит, что они должны иметь образование германиста, таких и в этом зале единицы, — пошутил министр. — Речь идет о том, чтобы владеть немецким так, чтобы можно было работать в Германии по своей профессии». То есть, повару надо знать по-немецки одно, слесарю — другое. Соответствующие курсы, надеется немецкое правительство, будут предлагать зарубежные филиалы Гете-Института и представительства немецких промышленных объединений.

В идеале будущему трудовому мигранту, продолжал министр, надо бы иметь и уже подписанное трудовое соглашение с какой-нибудь немецкой фирмой. Это желательное, но не обязательное условие. Если человек еще не нашел себе место, он сможет все равно приехать в Германию и полгода искать здесь работу в соответствие со своей квалификацией. Но в течение этого срока он не будет иметь права на получение социальной помощи. Содержать он должен себя сам.

Полгода на поиск работы, но за свой счет

Некоторые вопросы пока остаются без четкого ответа. Например, пустят ли повара из Украины в Германию только с суммой, которой должно будет хватить на полгода? Этот вопрос чиновники еще обещают проработать.

То же самое касается признания свидетельств о получении той или иной специальности за рубежом. В самой Германии такая процедура сертификации длится порой месяцами, а то и годами. Из разъяснений трех министров можно было сделать вывод, что впредь достаточно будет, как они выразились, «обоснованного предположения» о том, что свидетельство украинского повара или российского слесаря позволят им работать и в Германии по полученной специальности. Но и такие детали еще предстоит прояснить в ходе конкретной работы над законопроектом.

Три министра, однако, обещают, что постараются при этом избежать излишних бюрократических формальностей и найти практичные решения. «Если, например, повар может подтвердить свою специальность соответствующим документом, то официально признать его квалификацию можно будет в Германии и постфактум».

А еще предстоит снизить остроту визовой проблемы, которую Хубертус Хайль отнес к категории «игольное ушко». «Мы уже говорили с министром иностранных дел о том, что выдача виз является одним из ключевых вопросов, — сказал он. — Во многих немецких консульствах — из-за наплыва желающих — ситуация и без того сложная, надо наращивать персонал».