Среди кандидатов в депутаты больше всего руководителей и безработных

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что временно не работающие граждане — вторая по массовости категория среди кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

«Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, — это безработные? Из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3 тысячи 183 человек) 842 (26,44%) — это руководители и работники предприятий, 469 — безработные (14,73%), 376 (11,81%) — субъекты предпринимательской деятельности, 117 (3,67%) — работники учебных заведений и 102 (3,67%) — пенсионеры», — сказала она в интервью изданию «Левый берег».

Напомним, что внеочередные выборы пройдут 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.