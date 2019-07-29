Слипачук не исключает, что новая Рада заменит состав ЦИК

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии.

«Смотря на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли изменение состава комиссии или ее полное обновление, то такое решение будет приниматься», — сказала она в интервью 5 каналу в воскресенье вечером.

Также Слипачук призвала новоизбранных нардепов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.