В России обвалился рейтинг партии Путина

Рейтинг правящей партии «Единая Россия» снизился до самого низкого уровня с 2008 года, когда Фонд общественного мнения (ФОМ) начал проводить подобные исследования. Об этом говорится в последнем опросе ФОМ «Политические индикаторы».

Опрос проводился 29-30 сентября в 207 населенных пунктах, в нем участвовали 3 тыс. респондентов. Социологи спросили у россиян, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. Всего лишь 31% опрошенных сказали, что поддержали бы «Единую Россию».

Рейтинг правящей партии начал падение после выборов президента, прошедших в марте 2018 года. Тогда за «Единую Россию» готовы были голосовать 51% опрошенных ФОМ. Снижение рейтинга усилилось в июне 2018 года (до 40%), когда власти объявили о планах повысить пенсионный возраст. Падение продолжается до сих пор, причем в период с 23 по 30 сентября рейтинг партии лишился 3%. До проведения пенсионной реформы рейтинг «ЕР», по данным ФОМ, опускался ниже 40% лишь однажды — в 2013 году.

На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. Рейтинг КПРФ и ЛДПР с марта по сентябрь вырос с 9 до 14% и с 8 до 14% соответственно.

Количество тех, кто не доверяет премьер-министру и председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву после объявления о пенсионной реформе держится на уровне выше 50%, свидетельствуют данные ФОМ. Так, в сентябре 37% опрошенных сказали, что «безусловно не доверяют» Медведеву и еще 26% сказали, что «скорее не доверяют». Не сомневаются в своей поддержке премьера лишь 5% респондентов, еще 19% сказали, что «скорее доверяют» ему".

Рейтинг президента Владимира Путина, отмечает ФОМ, в период с марта по сентябрь снизился с 66 до 45%, то есть опустился до уровня 2013 года.