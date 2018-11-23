Рейтинг Путина вернулся на «докрымский» уровень

Электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина за последние полгода вернулся к уровню начала февраля 2014 года — до аннексии Крыма, оценили социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые провели соответствующий опрос. Результаты их исследования размещены на официальном сайте социологической службы.

В мае за действующего президента РФ готовы были проголосовать 64% россиян, в июне этот показатель составил 56%, в сентябре — 46%, а в ноябре — 45%. В последний раз на таком уровне рейтинг Путина находился в феврале 2014 года.

Следующим после Путина по уровню электорального доверия россиян идет комунист Павел Грудинин: за него сейчас были готовы проголосовать 10% опрошенных россиян (в марте 2018 года за Грудинина были готовы проголосовать 8% россиян). Несильно отстает от коммуниста лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 9%. По 1% получили телеведущая Ксения Собчак и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

По словам социолога Левада-центра Дениса Волкова, на рейтинг российского президента влияет ухудшение экономических условий и последствия пенсионной реформы.