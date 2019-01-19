Рейтинг доверия россиян к Путину снизился до 15-летнего минимума

Рейтинг доверия населения России к президенту этой страны Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4% — это самый низкий показатель за 15 лет его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, в конце декабря Путину доверяли 36,5% населения, однако в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Однако и его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе.

Также потерял в доверии и занимающий третье место министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг опустился с 11,7% до 9,3%.

При этом единственным, кто не потерял доверие россиян в новом году, оказался премьер-министр Дмитрий Медведев — ему по-прежнему доверяют 8,3% россиян.