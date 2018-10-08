Войти
В РФ не исключают возможность новой встречи Путина и Трампа
позиция
В РФ не исключают возможность новой встречи Путина и Трампа
Украина может ввести биометрические визы для граждан РФ
дружба народов
Украина может ввести биометрические визы для граждан РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Шотландия хочет после Brexit получить специальный статус

375
Шотландия хочет после Brexit получить специальный статус

Первый министр Шотландии Никола Стерджен высказалась за статус для Шотландии после Brexit аналогичный тому, что будет у Северной Ирландии.

Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях Brexit. ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается, у Британии будет независимая торговая политика. Она также отметила, что Лондон не потерпит жестких границ между Северной Ирландией и Ирландией или между Великобританией и Северной Ирландией.

«Если мы посмотрим в будущее на ситуацию, в которой Белфаст все еще в рамках единого рынка, а Глазго нет, тогда любой ответственный первый министр Шотландии сказал бы, что это «нас сильно заботит», — заявила Стерджен телеканалу Sky News. По ее мнению, такое положение может привести к конкуренции между Глазго и Белфастом.

«Итак, это подчеркивает точку зрения о том, что... или через дифференциальные отношения Шотландии с ЕС, или Шотландия снова будет смотреть на обретение независимости и защиту таким образом своих отношений с единым рынком. Для нас станет очень важным найти способ сделать это», — добавила она.

Читайте также: «Красная звезда» вместо Windows. Как в Северной Корее пользуются интернетом

Напомним, что Шотландия на референдуме в 2016 году голосовала против выхода Великобритании из Евросоюза. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Шотландия, Brexit
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об историческом выборе элит и народов

Если выйти за пределы подхода «Вы же понимаете, что с таким народом и такими элитами ничего не получится, поэтому надо ехать...», то, вероятно, должны быть какие-то научные объяснения - почему даже в дремучее Средневековье бароны пришли к Иоанну Безземельному и ткнули ему в нос Хартию вольностей, мол, давай, подписывай! Почему они нашли в себе силы, а скажем князья Ивана III не нашли?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016