Шотландия хочет после Brexit получить специальный статус

Первый министр Шотландии Никола Стерджен высказалась за статус для Шотландии после Brexit аналогичный тому, что будет у Северной Ирландии.

Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях Brexit. ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается, у Британии будет независимая торговая политика. Она также отметила, что Лондон не потерпит жестких границ между Северной Ирландией и Ирландией или между Великобританией и Северной Ирландией.

«Если мы посмотрим в будущее на ситуацию, в которой Белфаст все еще в рамках единого рынка, а Глазго нет, тогда любой ответственный первый министр Шотландии сказал бы, что это «нас сильно заботит», — заявила Стерджен телеканалу Sky News. По ее мнению, такое положение может привести к конкуренции между Глазго и Белфастом.

«Итак, это подчеркивает точку зрения о том, что... или через дифференциальные отношения Шотландии с ЕС, или Шотландия снова будет смотреть на обретение независимости и защиту таким образом своих отношений с единым рынком. Для нас станет очень важным найти способ сделать это», — добавила она.

Напомним, что Шотландия на референдуме в 2016 году голосовала против выхода Великобритании из Евросоюза. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.