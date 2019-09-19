Шотландия может попытаться остаться в ЕС в случае Brexit

Шотландия намерена стать самостоятельным членом Евросоюза в случае выхода Великобритании из состава ЕС.
Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен, пишет DW.
Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна «иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС».
Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, «довольно большой», и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен.
«Мы продолжим попытки преодолеть „жесткий“ Brexit», — добавила она.
Кроме того, она выступила за проведение повторного референдума в Шотландии о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году.
На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по «Брекзиту» 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить «Брекзит».
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