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Большинство британцев жалеют о «Брекзите»

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Большинство британцев жалеют о «Брекзите»

Более шести из каждых десяти британцев оценивают «Брекзит» негативно или хуже, чем ожидалось. Более четверти (26 процентов) полагают, что «Брекзит» прошел хуже, чем ожидалось, и еще 35 процентов лишь утвердились в своих первоначальных предположениях о том, что выход Великобритании из состава ЕС приведет к негативным результатам, следует из обнародованных в воскресенье, 26 декабря, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Opinium по заказу еженедельника Observer.

Лишь 14 процентов респондентов сказали, что «Брекзит» прошел лучше, чем ожидалось. Observer также отмечает, что 42 процента британцев, которые на референдуме голосовали за выход их страны из ЕС, теперь разочарованы результатами.

«Мы видим, что весьма значительное меньшинство сторонников „Брекзита“ теперь говорит, что все скверно или как минимум хуже, чем ожидалось», — констатировал сотрудник института Opinium Адам Драммонд.

Напомним, что Великобритания около года тому назад окончательно покинула ЕС и Таможенный союз. Формально «Брекзит» произошел 31 января 2020 года, однако до конца 2020 года еще действовал переходный период преимущественно с прежними правилами. Лишь к Рождеству Лондон и Брюссель смогли, наконец, подписать торговое соглашение.

В последние месяцы некоторые негативные последствия «Брекзита» стали очевидными: полки супермаркетов стали менее заполненными, а на заправочных станциях временами не было топлива из-за нехватки водителей грузовиков. До «Брекзита» эти водители часто приезжали на заработки из Восточной Европы, но с прекращением действия в Британии положения о свободном выборе места работы на территории Евросоюза это стало невозможным.

опрос, Brexit
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