Руководство Шотландии поддерживает проведение второго референдума по вопросу Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поддерживает идею проведения второго референдума по вопросу Brexit, который позволил бы населению Великобритании принять взвешенное решение после более двух лет с момента последнего плебисцита. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала Sky News.
«Я думаю, что должен быть второй референдум, который даст людям возможность во всем Соединенном Королевстве принять решение остаться в ЕС, учитывая все то, о чем нам стало известно через два с половиной года после проведения референдума по Brexit», — сказала она.
Отметим, что британский министр образования Дамиан Хиндс ранее заявил, что правительство Соединенного Королевства не обсуждает идею проведения второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза.
Однако, как информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом, по данным издания, в британском Кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.
Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.
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