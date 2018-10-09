Microsoft приостановила обновление Windows 10 из-за неполадок

Компания Microsoft приостановила развертывание обновления своей операционной системы Windows 10 на время проверки сообщений отдельных пользователей о неполадках, приведших к удалению данных на компьютерах. Об этом сообщили РБК в Microsoft.

В компании призвали обращаться в службу поддержки при наличии технических неисправностей, специалисты помогут вернуть удаленные файлы.

Обновление Windows 10 стало доступно пользователям 2 октября, оно не устанавливалось автоматически, софт необходимо было скачать на сайте Microsoft. После установки обновления пользователи сообщили об удалении своих файлов из папок «Документы» и «Фотографии».

Также пользователи заметили повышенную загруженность процессоров после обновления, что привело к уменьшению времени работы ноутбуков от батареи. В Microsoft пообещали изучить эту проблему.