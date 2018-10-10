Луценко рассказал, как продвигается «дело Бабченко»

Правоохранители ищут «украинские корни» организованного РФ центра, планировавшего теракты против журналистов и общественных деятелей в Украине, заявляет генеральный прокурор Юрий Луценко.
«В деле Бабченко все достаточно очевидно. Как мы и заявляли вместе с главой СБУ, РФ организовала тут центр по заказу терактов против журналистов и общественных деятелей. Одним из действующих лиц этого центра был гражданин Герман (исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) „Шмайсер“ Борис Герман — Ред.)», — рассказал Луценко журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Он пошел на соглашение со следствием... указал конкретно на физическое лицо, скрывающееся в РФ, которое организовывало и финансировало весь этот преступный план. Таким образом, мы считаем, что мы нейтрализовали этот центр», — добавил генпрокурор.
По словам Луценко, Герман «подтвердил не только существование списка, не только всю... деятельность по организации и заказу убийства Бабченко, он подтвердил и свои контакты в лицами, которые проходят по делу... Указал четко на организатора и финансиста из мы, который сейчас там скрывается».
«Конечно, мы ищем корни этого центра на территории Украины, кого-то задерживаем, в отношении кого-то проводим оперативную работу, думаю, что дело не завершено, по крайней мере до тех пор, пока не задержаны организаторы и финансисты», — заявил генпрокурор.
Также, по его словам, этот центр, по предварительной информации, был не единственным на территории Украины. «СБУ тщательно работает над нейтрализацией каких-либо других подобных центров террористической или диверсионной деятельности в отношении любых граждан, журналистов, в том числе», — сказал Юрий Луценко.
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