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Луценко рассказал, как продвигается «дело Бабченко»

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Луценко рассказал, как продвигается «дело Бабченко»

Правоохранители ищут «украинские корни» организованного РФ центра, планировавшего теракты против журналистов и общественных деятелей в Украине, заявляет генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В деле Бабченко все достаточно очевидно. Как мы и заявляли вместе с главой СБУ, РФ организовала тут центр по заказу терактов против журналистов и общественных деятелей. Одним из действующих лиц этого центра был гражданин Герман (исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) „Шмайсер“ Борис Герман — Ред.)», — рассказал Луценко журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Он пошел на соглашение со следствием... указал конкретно на физическое лицо, скрывающееся в РФ, которое организовывало и финансировало весь этот преступный план. Таким образом, мы считаем, что мы нейтрализовали этот центр», — добавил генпрокурор.

По словам Луценко, Герман «подтвердил не только существование списка, не только всю... деятельность по организации и заказу убийства Бабченко, он подтвердил и свои контакты в лицами, которые проходят по делу... Указал четко на организатора и финансиста из мы, который сейчас там скрывается».

«Конечно, мы ищем корни этого центра на территории Украины, кого-то задерживаем, в отношении кого-то проводим оперативную работу, думаю, что дело не завершено, по крайней мере до тех пор, пока не задержаны организаторы и финансисты», — заявил генпрокурор.

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Также, по его словам, этот центр, по предварительной информации, был не единственным на территории Украины. «СБУ тщательно работает над нейтрализацией каких-либо других подобных центров террористической или диверсионной деятельности в отношении любых граждан, журналистов, в том числе», — сказал Юрий Луценко.

Юрий Луценко, Аркадий Бабченко
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Комментарии (1)
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Гость
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yarik maskov
yarik maskov 1 час 11 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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