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Азиатские биржи рухнули вслед за американскими

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Азиатские биржи рухнули вслед за американскими

Вслед за падением котировок на американском фондовом рынке в минус ушли и азиатские рынки. Примерно к 8:30 по Киеву шанхайский индекс CSI 300 опустился более чем на 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, японский Topix — почти на 3,5%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Азиатский индекс MSCI (не учитывает Японию) просел на 3,86%.

Почти на 7% упали акции крупного китайского телекоммуникационного холдинга Tencent, торгующиеся в Гонконге. Акции японского IT-гиганта SoftBank просели на 6%. Падение затронуло и UC Rusal, акции которой также торгуются в том числе на гонконгской бирже: бумаги компании подешевели более чем на 6%.

На фондовых рынках началась резкая распродажа, связанная с предупреждениями МВФ о рисках финансовой стабильности и торговых разногласиях, сказали Reuters аналитики Australia and New Zealand Banking Group, четвертого по величине банка Австралии.

Вместе с азиатскими рынками падает и новозеландский, отмечает WSJ, индекс NZX 50 просел на 3,6%, что стало максимальным падением за десять лет — с 16 октября 2008 года.

В среду в США в минус ушли основные биржевые индексы, включая NASDAQ 100, S&P 500 и Dow Jones. Последний, в частности, потерял более 800 пунктов, в конце сессии остановившись на отметке 25598,74 пункта. Причинами падения стали опасения инвесторов, связанные с последствиями торговой войны Вашингтона и Пекина, а также рост доходности облигаций Минфина.

Падение котировок в США также связано с тем, что 26 сентября ФРС в третий раз за год подняла ключевую ставку до диапазона 2–2,5%. Это привело к массовой распродаже казначейских облигаций, в результате чего их доходность оказалась выше 3%, отмечает Financial Times.

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«Я думаю, ФРС сошла с ума», — прокомментировал журналистам падение американских индексов президент США Дональд Трамп. Позднее он добавил, что не считает причиной падения индексов торговую войну с Китаем.

Nikkei, фондовые индексы, биржа, Hang Seng
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