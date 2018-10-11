Как разворовали миллиарды Еврогазбанка

История Еврогазбанка — яркий пример работы в Украине карманного банка для обслуживания финансовых потоков собственника.

Когда в 2006 году банк создавался, его основным акционером был директор московского филиала НАК «Нафтогаз Украины» Валерий Раздорожный. В 2008 году Еврогазбанк перешел в собственность влиятельного на тот момент Алексея Ивченко, экс-главы правления «Нафтогаза» (2005-2006 годы), а также кума и друга третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Банк использовался Ивченко для кредитования связанных компаний. По данным Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), почти 92% корпоративного кредитного портфеля было сформировано по принципу финансовой пирамиды.

Банк работал по стандартной схеме: новые кредиты связанным компаниям выдавались для уплаты процентов по ранее полученным займам. С началом кризиса 2014 года, такая модель привела к неплатежеспособности Еврогазбанка.

17 июля 2014 года в банк была введена временная администрация, а спустя 4 месяца его отправили на ликвидацию.

Что осталось от Еврогазбанка?

На момент банкротства Еврогазбанк был средним по размерам, занимая 53-е место по активам. Портфель средств физических лиц в банке — 1,7 млрд грн (в валюте — 49%). Но выплате вкладчикам в пределах 200 тыс. грн подлежало 1,2 млрд грн. Именно в такую сумму, по меньшей мере, обошлось государству банкротство финучреждения.

Общие требования кредиторов Еврогазбанка оценены Фондом в 2,18 млрд грн.

Проблема банка в том, что в нем «живых» активов оказалось в три раза меньше, чем балансовых. Проведенная Фондом гарантирования инвентаризация показала: активы «на бумаге» составляли 4,37 млрд грн, тогда как по факту их всего 1,69 млрд грн. То есть, рыночная стоимость активов банка — 39% от балансовой.

Что в итоге? Долги Еврогазбанка перед населением и предприятиями — 2,1 млрд грн. «Живых» активов — только на 1,7 млрд грн. Даже если Фонд продаст эти активы за 100% цены — а этого не случится хотя бы потому, что на данный момент выручить от продажи удалось всего лишь 33 млн грн, то убытки от банкротства банка составят примерно 400 млн грн. И это, не говоря уже о выплатах государства на 1,2 млрд грн.

Как банк стал неплатежеспособным

Почему живых активов в банке оказалось так мало? В структуре активов Еврогазбанка кредитный портфель составляет 82,4% или 3,6 млрд грн. Но независимые субъекты оценочной деятельности оценили его в 1,7 млрд грн.

Директор Фонда гарантирования Константин Ворушилин утверждает, что часть активов Еврогазбанка из банка вывел его владелец.

«Собственник Еврогазбанка Алексей Ивченко „ложил“ свой банк планово — начал абсолютно законно дробить депозиты, активы повыводил. Хватило совести только оставить активы, которые находились в залоге Национального банка», — заявлял Ворушилин.

Не вдаваясь в подробности истории с дроблением депозитов, которое наблюдается почти в каждом обанкротившимся банке, расскажем о других наиболее громких кейсах, связанных с потерей активов банка.

Растрата рефинансирования

В аналитических материалах Фонда есть подробная информация о схематозе в этом банке: в 2012-2014 годах из Еврогазбанка вывели 3,3 млрд грн путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка. Такой механизм работает только в случае постоянной перекредитовки компаний для уплаты процентов.

В 2014 году Еврогаз, как и другие банки начал испытывать проблемы с ликвидностью. Но на этот раз перекредитовать свои компании решили не за счет средств клиентов, а за счет государства в лице НБУ.

Для этого руководство Еврогазбанка подало в НБУ информацию об уменьшении капитала, об оттоке средств юрлиц на сумму более 200 млн грн в феврале — марте 2014 года.

Как потом выявили следователи Нацполиции в ходе уголовного производства, эти проблемы в банке были созданы искусственно. Тем не менее, Национальный банк во главе со Степаном Кубивым, нынешним первым вице-премьером, в марте и апреле поддержал банк рефинансированием на 299 млн грн.

Эти деньги не пошли по целевому назначению. Их направили на перекредитовку связанных компаний среди которых: ООО «Элит Союз ЛТД» — 13,83 млн грн, ООО «Индексагрохолдинг» — 76,5 млн грн, ООО «Пергола ТБК» — 3,90 млн грн, ООО «Люмика» — 118,28 млн грн, ООО «ВГ «Новая Информация» — 3,2 млн грн, ООО «Издательский Дом «Интегра» — 1,13 млн грн, ООО «СС-Бюро» — 3 млн грн, ООО «Джет Инвестментс» — 5,56 (5,56) млн грн, ООО «Спектрум Консалт» — 96,9 тыс. дол., ООО «ТД «Голд Трейдинг» — 3,05 млн грн.

Залогодателями и поручителями по кредитным договорам выступили акционеры и должностные лица банка, а именно: ООО «Еврогазгрупа». Ее учредили — Алексей Ивченко, которому принадлежало 37,58% акций банка, и Кристина Ивченко (дочь), 16,55% акций банка, а также Галина Ивченко (супруга Алексея Ивченко), 31,74% акций банка. Также учредителем этой компании был брат председателя ревизионной комиссии банка и председатель правления банка Богдан Сулятицкий. По данным следователей, всего эти предприятия получили за счет НБУ 232 млн грн, тогда как общие убытки, нанесенные этими компаниями, составили 739,4 млн грн.

Списание кредитов

Еще один эпизод — списание долгов «родственных» клиентов. У Еврогазбанка была группа связанных заемщиков из гостиничного бизнеса: «Сетори Консалтинг Групп», «Лакшми-8», «Куксинель», «Земкомпроект», «Роял Хоспителити Групп», «Радуга Строй», «Виликом Строй», «Компания Ситибуд», «Анталия Плюс».

В апреле 2014 года заемщики обязались перед банком уплатить комиссионные за резервирование и обслуживание кредитов. Через определенное время банк решил простить должникам эти долги.

Суммарно было списано 204,3 млн грн. Особенность ситуации в том, что договора о прощении средств были заключены после признания Еврогазбанка проблемным, что накладывало запрет на проведение операций с инсайдерами.

Большинство из перечисленных компаний — заемщиков, связаны с кумом Алексея Ивченко — народным депутатом Андреем Лопушанским, чьи интересы сосредоточены в гостиничной сфере. Он контролирует Royal Hospitality Group, которая объединяет сеть гостиниц в Украине под брендом Royal Hotels & SPA Resorts. Компании Лопушанского суммарно задолжали банку почти 450 млн грн. Ликвидатор Еврогазбанка судится за гостиницу депутата — «Роял Гранд Отель».

В то же время, фирмы Лопушанского «Євро-Готель-Груп» (держатель актива) и «Роял Хоспителети групп» ушли в банкротство. Суд уже акцептировал требования Еврогазбанка к «Роял Хоспителети групп» на 271 млн грн.

Похожие требования были выдвинуты и другим «обанкротившимся» компаниям гостиничной группы. Например, ивано-франковская компания «Тофи» в июле 2016 года ушла в банкротство. Суд признал требования Еврогазбанка к этой фирме на 528,2 млн грн. При этом банк получил в собственность заложенную ипотеку этой компании — помещения в БЦ «Олимпийский» в Киеве. Но «Тофи» через суд добилась ареста недвижимости и запрета на регистрацию права собственности.

В декабре 2017 года суд отменил арест, что позволило ликвидатору предприятия выставить объекты на продажу. В июне на аукционе недвижимость продали связанному с ликвидатором лицу за 3,2 млн грн. Еврогазбанк пытается черед суд отмотать ситуацию и вернуть объекты.

Выведение залогов

Ликвидатор Еврогазбанка выявлял неоднократные факты прекращения договоров залога по действующим обязательствам. В течение года до введения временной администрации, руководство банка провело замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 540 млн грн на малоликвидное.

На сумму 40 млн грн обеспечение было выведено без всякой замены вообще.

Живой пример — заемщик «Триумф —Трейд», задолженность которого за 2010-2014 годы выросла до 15,9 млн грн. При этом, по данным Фонда, компания прекратила выполнение обязательств по кредиту задолго до банкротства банка, еще в октябре 2013 года.

Вместе с тем, руководство Еврогазбанка принимало решение о прекращении договоров залога по кредиту, которыми выступали депозиты семьи Ивченко в банке. Таким образом, Фонд лишили возможности в будущем взыскать эти депозиты в счет выполнения долга по кредиту.

У другого заемщика — «Л-Джастис» — была кредитная линия в банке на 65 млн грн с залогом здания в центре Киева на ул.Саксаганского, 96. Поручителем по кредиту была жена Ивченко, но в феврале 2014 банк разорвал договор ипотеки, оставив кредит без обеспечения.

Сейчас ликвидатор пытается через суд признать недействительным расторжение договора и узаконить признание его ничтожным. В свою очередь, Ивченко смогла в судебном порядке отменить приказ о ничтожности сделки.

Еще один интересный актив, который уже фактически потерян — здание в Киеве по ул. Саксаганского, 100Б. В свое время его заложило ЧП «Розбудова» в Еврогазбанке. Однако, в ноябре 2013 кредитор согласился расторгнуть ипотечный договор. Впоследствии ликвидатор признал его ничтожным, что удалось подтвердить в суде. Но, когда исполнительная служба начала взыскание объекта, то выяснилось, что он уже продан другому собственнику. Регистраторы также отказываются его оформлять на банк из-за свершившейся продажи.

Похожие требования были выдвинуты и другим «обанкротившимся» компаниям гостиничной группы. Их главный расчет состоит в том, что при ликвидации они смогут продать в нужные руки свое имущество по заниженной цене.

Например, являющаяся ипотекодателем Еврогазбанка компания Лопушанского — «Оптово-розничный рынок «Жуляны» ушла в банкротство в 2016 году.

До объявления о начале банкротства, при помощи схемы с использованием векселей и договоров строительного подряда, формировалась фиктивная задолженность этой компании перед ООО «Факторинговая компания «Стандарт капитал». Как следствие, данная фирма включена в реестр кредиторов с наибольшим количеством голосов в собрании кредиторов, в комитетах кредиторов, для принятия ключевых решений по ликвидации. Сегодня делается все для того, чтобы по заниженной цене продать заложенную недвижимость.

Впрочем, за два месяца до признания Еврогазбанка неплатежеспособным и введения временной администрации, указанный договор ипотеки был расторгнут. Еще в мае 2016 года Еврогазбанк зарегистрировал право собственности на указанную недвижимость. Однако, в сентябре 2016 года частный нотариус изъял из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество запись о регистрации права собственности.

Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации Минюста, удовлетворила жалобу Еврогазбанка и отменила решение об отмене права собственности за банком.

Однако, в деле о банкротстве ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны» хозяйственным судом Харьковской области 25 июля 2016 года вынесено определение о принятии мер по обеспечению требований кредиторов путем запрета любым лицам совершать любые регистрационные действия в отношении указанных гостинично-офисного и торгово-развлекательного комплекса.

Именно это на сегодня препятствует регистрации права собственности за Еврогазбанком. Ликвидатор банка подал судебный иск об отмене указанного постановления. Суд первой инстанции отказал в его удовлетворении. Дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

По аналогичной схеме развиваются события в деле о банкротстве ипотекодателя ООО «Евро-Отель-Групп», которое также слушается в хозяйственном суде Харьковской области. Так, залоговое имущество банка («Роял Гранд Отель» в Киеве по ул. Б.Хмельницкого/И.Франко, 31/27, А), рыночной стоимостью более $3 млн, было якобы продано юрлицу за 68 млн грн.

Впрочем, сразу после окончания торгов победитель отказался заключать договор купли-продажи и перечислять средства. Ликвидатор ООО «Евро-Отель-Групп» безотлагательно предложил другому участнику торгов ООО «Аренда-Р» приобрести указанный отель по цене, которая была предложена ООО «Аренда-Р» — 7,47 млн грн.

Еврогазбанк оспаривает действия ликвидатора и результаты проведения торгов, впрочем, решения выносятся не в пользу банка и Фонда гарантирования, Национального банка (кредит был в залоге за предоставленное рефинансирование). На сегодня право собственности на указанный отель зарегистрировано за ООО «Аренда-Р».

Еще один ипотекодатель ООО «Трускавецинвест», который является имущественным поручителем сразу по четырем кредитам должников «Еврогазбанка», также ушел в банкротство и пытается реализовать схему продажи имущества по заниженной стоимости.

В перечень объектов, которые находятся в Трускавце, входят санаторный комплекс «Женева», «SPA-Wellnes» центр с бассейнами, земля, а так же автомобили.

Ликвидатор банка подал ходатайство про прекращение торгов, которое суд оставил без удовлетворения. Это решение суда Еврогазбанк обжалует в апелляционном суде.

Ивченко и автомобили

Есть в истории банка также интересный случай, связанный с потерей имущества банка, а точнее автомобилей.

Известный факт, что главной страстью владельца Еврогазбанка Ивченко всегда были машины. В свое время он даже получил прозвище «Леша Мерседес» из-за того, что, будучи главой «Нафтогаза» закупал дорогие немецкие авто с массажными креслами. Но работая в Еврогазбанке Ивченко себе изменил: его новым увлечением стала марка Range Rover.

В мае 2014 года Еврогазбанк продал шесть автомобилей указанной марки юридическому бюро «Аквитанс». Покупатель авто не случайный, фирма принадлежала главе ревизионной комиссии банка Михаилу Попадину.

При продаже машины уценили в несколько раз. Так, например, один из Range Rover был продан за 598 тыс грн, тогда как его балансовая стоимость была 1,127 млн грн. По мнению следователей Нацполиции, которые расследуют эти сделки, стоимость автомобилей была занижена на 1,9 млн грн. Фонд гарантирования пытается вернуть эти активы. В прошлом году суды были на стороне Фонда — 11 мая Хозсуд Киева признал незаконными заключенные сделки по продаже трех авто. Данное решение было подтверждено в Верховном Суде, но в этом году «Аквитанс» снова обратился в суд с вновь выявленными обстоятельствами, так как сделки были согласованы набсоветом банка.

В июле суд отмотал ситуацию назад, отказав Фонду гарантирования. Таким образом, пока ФГВФЛ не удается ни взыскать авто, ни компенсировать потерянную стоимость.

Проблемные заемщики

После банкротства банка, большинство клиентов перестали обслуживать кредиты. С 2015 года Фонд гарантирования борется с горе-заемщиками в судах для взыскания залогов. И хотя в судах первой инстанции Фонду удается добиться взыскания задолженности, выполнение решений суда блокируется.

Так, например, в случае с компанией «АН Царьград», задолжавшей 211,4 млн грн банку, ФГВФЛ удалось в суде первой инстанции взыскать с компании эти деньги, но исполнительная служба не может этого сделать из-за отсутствия у должника имущества.

Обеспечением по кредитному договору выступало имущество британской компании «Брумберг» — помещение в БЦ «Арена Сити».

Банк требует в суде взыскать залоговую ипотеку, но не все так просто. Поручитель также подал в суд иск с требованием признать незаконным договор залога из-за того, что его же представитель подделал подпись во время заключения соглашения.

Другой заемщик — компания «Тристар Авто Элит» являющаяся дистрибьютором во Львове авто Land Rover, Volvo, Jaguar, ушла в ликвидацию в феврале 2016 года. Кредиторские требования банка к компании местного бизнесмена Игоря Самардака составили 375,6 млн грн. Еврогаз судится за помещение автосалона, выступавшее обеспечением по кредиту, поскольку суд снял обременение с имущества и дал разрешение на продажу. После нескольких неудачных аукционов недвижимость вместе с двумя авто продали компании «Медкосвисс» всего за 3,5 млн грн.

Еврогаз в этом году потребовал в суде признать незаконным аукцион, но в иске ему отказали, а компанию-должника уже ликвидировали. Та же ситуация и с поручителем автодилера — компанией «НВП Эрго», признанной банкротом.

Кто ответил за Еврогазбанк

Ключевое расследование в деле Еврогазбанка с 2015 года вела Национальная полиция в рамках производства № 12015100060002008. Но в апреле 2017 года дело было закрыто.

В ходе расследования проводились обыски, изъятие документов, но никто из фигурантов особо не пострадал. Единственными пострадавшими можно признать те самые проданные Range Rover, на которые был наложен арест. Однако и его в прошлом году отменили.

Есть еще одно расследование № 12015100100001705. По нему никаких активных действий не было с 2017 года.

Фонд гарантирования ранее подавал иски с материальными претензиями к экс-главе правления банка Богдану Сулятицкому, который выступал поручителем по нескольким кредитам и к другим финансовым и имущественным поручителям.

В этом году уже был подан коллективный иск ко всему топ-менеджменту Еврогазбанка и его акционерам.

Всего ответчиками выступают 15 физлиц, среди которых и Алексей Ивченко и его семья, а также весь состав правления. Фонд гарантирования оценил нанесенный ими вред суммарно в 489,3 млн грн. Именно столько он хочет взыскать с главных фигурантов в истории Еврогазбанка.

Выводы

Первый. Еврогазбанк до 2014 года был карманным банком Алексея Ивченко, обслуживая газовых трейдеров, а также кредитуя гостиничный бизнес его кума Лопушанского. Корпоративный портфель банка на 90% был связанным и обслуживался за счет выдачи новых кредитов. Уходя из банка, собственники взяли у НБУ рефинансирование, повыводили часть залогов по реальным заемщикам и частично списали нужным клиентам их долги.

Второй. По данным Фонда, собственники и руководство нанесли Еврогазбанку убытков почти на 500 млн грн. Примерно столько же потеряет государство при выплате средств всем кредиторам при условии продажи всех активов банка.

Третий. Потеря активов и растрата рефинансирования являются объектом расследования правоохранителей. Но кроме ареста проданных авто и нескольких обысков, конкретных результатов следователи так и не достигли.

В результате заемщики Еврогазбанка уходят в банкротства, а залоги перепродаются, чтобы избежать их взыскания.

Источник