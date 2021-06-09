Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.
Это рекорд для украинских университетов. В 2020 и в 2019 годах туда попадали 6 учреждений.
Список опубликовали на сайте QS World University Rankings.
Среди тех, кто попал в рейтинг:
Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.
Всего в список вошли 1300 вузов.
Университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей/иностранных студентов.
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