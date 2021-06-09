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Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

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Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.

Это рекорд для украинских университетов. В 2020 и в 2019 годах туда попадали 6 учреждений.

Список опубликовали на сайте QS World University Rankings.

Среди тех, кто попал в рейтинг:

  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина — 510-520 место
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601-650 место,
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 651-700 место,
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 701-750 место,
  • Сумской государственный университет — 701-750 место,
  • Национальный университет «Львовская политехника» — 801-1000 место,
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 1001-1200 место.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1001-1200 место.

Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Всего в список вошли 1300 вузов.

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Университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей/иностранных студентов.

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