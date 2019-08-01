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Гарвардский университет стал мировым лидером по количеству супербогатых выпускников

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Гарвардский университет стал мировым лидером по количеству супербогатых выпускников

Гарвардский университет (штат Массачусетс) оказался мировым лидером по числу выпускников, чье состояние превышает $30 млн. Соответствующие данные опубликовала в среду международная консалтинговая и исследовательская организация Wealth-X.

По ее данным, среди выпускников старейшего американского вуза, основанного в 1636 году, числятся 1830 человек, которые, исходя из их состояния, попадают в категорию сверхсостоятельных (UHNW — Ultra High Net Worth) людей. В общей сложности они располагают средствами на сумму $1,9 трлн. Всего же, по оценкам организации, данный вуз окончили 13 тыс. 650 человек, чье общее состояние превышает $4,8 трлн.

При этом, по данным Wealth-X, целых 17 из 20 вузов, которые могут похвастаться сверхсостоятельными выпускниками, представляют учебные заведения, действующие на территории США. В тройке лидеров за Гарвардом следует калифорнийский Стэнфордский университет (775 выпускников, попадающих в категорию UHNW с общим состоянием $1,1 трлн) и Университет Пенсильвании (744 выпускника с накоплениями на сумму $731 млрд).

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Кембриджский университет, самые состоятельные 259 выпускников которого заработали $115 млрд, попал в десятку, заняв седьмое место. При этом Оксфордский университет (218 выпускников с общим состоянием $120 млрд) и престижная французская бизнес-школа INSEAD (174 выпускника с состоянием $107 млрд) заняли, соответственно, 13 и 19 места.

богатство, рейтинг, ВУЗ, Гарвардский университет
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Сергей Гайдай
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Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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