Сийярто назвал ложью непричастность властей Украины к «Миротворцу»

Утверждение о том, что украинское государство не имеет отношения к сайту «Миротворец», который опубликовал список закарпатских чиновников с венгерскими паспортами, является ложным. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет пресс-служба правительства.
«Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством», — сказал он.
Министр пояснил, что в перечне есть личные данные, недоступные из открытых источников — их можно получить только от спецслужб или правительственных источников.
«Кроме того, один из директоров НПО, который руководил экстремистским сайтом, работал в украинской спецслужбе», — добавил министр.
Ранее «Миротворец» опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке эти люди появились из-за того, что «присягнули на верность Венгрии», находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления.
В базе ранее оказался и сам Сийярто. Он считает, что за этим стоит президент Украины Петр Порошенко. По мнению министра, Порошенко дал согласие на «кампанию ненависти», пытаясь повысить свою популярность перед выборами.
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