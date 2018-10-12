Пошлины не работают: Китай увеличил профицит торгового баланса с США

Китай в сентябре 2018 года увеличил экспорт больше ожиданий, несмотря на широкое применение американских пошлин и признаки сокращения экспортных заказов китайских компаний, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США, снижения которого последовательно добивается американская администрация, также вырос, сообщает Интерфакс-Украина.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе.

Китай увеличил экспорт в США в сентябре на 16,6% в годовом выражении, до $46,7 млрд. Доля США в общем объеме китайского экспорта повысилась с 20,4% в августе до 20,6% в сентябре. Импорт американских товаров сократился в прошлом месяце на 1,2%, до $12,56 млрд, но вырос на 1,6% в юанях из-за ослабления курса китайской нацвалюты.

Положительное сальдо Китая в торговых отношениях с США выросло в сентябре до $34,13 млрд с $31,07 млдр месяцем ранее.