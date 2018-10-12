Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не стал расторгать сделку

Самоуничтожившаяся после покупки картина Бэнкси «Девочка с шаром» была, несмотря на порчу, куплена на аукционе за $1,4 млн. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby’s.
После того, как был оглашен покупатель, выигравший возможность забрать картину, она была разорвана 6 октября встроенным в нее шредером. Тем не менее покупательница решила не отказываться от приобретения, и испорченной картине представляющим Бэнкси сервисом аутентификации его работ Pest Control было дано новое имя: «Любовь в мусорке». «Впервые на аукционе был продан живой перформанс», — комментирует Sotheby’s уничтожение картины и покупку того, что от нее осталось.
«Сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать что я получу свой собственный кусочек истории искусства», — передает аукцион слова покупательницы.
В сообщении отмечается, что данный случай «самоуничтожающегося искусства» имеет свои прецеденты в лице работ Густава Метцгера и Жана Тингуели.
После уничтожения картины Глава Sotheby’s Алекс Бранзик выразил предположение, что она будет продана по большей цене, однако этого не случилось.
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