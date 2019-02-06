В США оптимистичны по поводу достижения торговой сделки с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными переговоры по разрешению торгового спора Соединенных Штатов с Китаем и выразил оптимизм относительно достижения соглашения к началу марта. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, вышедшем в эфир в среду.

«Мы привержены продолжению этих переговоров», — сказал он, имея в виду обсуждение проблем торговли с Пекином. «Мы прилагаем очень большие усилия, чтобы успеть в срок и достичь соглашения. Это наша цель», — заявил глава Минфина США. «Мы пытаемся достичь всеобъемлющей договоренности по длинному списку вопросов», — добавил он.

Мнучин сказал, что Китай и США «круглые сутки ведут работу» по согласованию вопросов для заключения сделки. Он добавил, что если результаты не удастся достичь в срок, то это произойдет не по причине недостаточных усилий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном пройдет в середине февраля в столице Китая. С американской стороны в нем примут участие глава Минфина Мнучин и представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

В начале декабря Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.