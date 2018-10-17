Почему взлетели цены на заправках и что будет дальше

Цены на нефтепродукты и сжиженный газ в Украине в ближайшее время будут снижаться. Этому способствуют как конъюнктура на мировых рынках, так и ситуация внутри страны. Тем не менее в будущем обстоятельства могут измениться. Что же происходит с ценами на топливо в нашей стране, и чего ждать на этом рынке в скором времени?

Благоприятная конъюнктура

С конца предыдущей недели, после 12 октября, до начала нынешней — крупные операторы на рынке нефтепродуктов Украины OKKO и WOG снизили розничные цены на своих автозаправочных станциях на 50 копеек/литр. Такие данные приводят консалтинговые компании UPECO и «А-95». Так, бензин А-92 в этих сетях подешевел до 33,99 гривны/литр, А-95 — до 34,99 гривны/литр, А-95 Премиум — до 35,99 гривны/литр. Вместе с тем цена дизельного топлива (ДТ) осталась на уровне 33,49 гривны/литр.

При этом ряд других операторов, наоборот, повысили цены на своих АЗС.

«Ситуация неоднозначная», — заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. По данным его компании, на 16 октября средняя по Украине цена бензина А-92 составила 32,04 гривны/литр, А-95 — 33,04 гривны/литр, А-95 Премиум — 34,2 гривны/литр, дизтоплива — 31,7 гривны/литр.

По словам аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, повышение цен в ряде сетей «является запоздалой реакцией на рост котировок, наблюдавшийся на минувшей неделе». В комментарии изданию он отметил, что на прошлой неделе цены выросли на АЗС группы «Приват», и теперь этому примеру последовали некоторые региональные сети.

Вместе с тем цены на нефть на мировых рынках снижаются, в связи с чем можно ожидать падения котировок нефтепродуктов в украинской рознице. Помимо нефтяных котировок, на цены нефтепродуктов в Украине влияет курс гривны к доллару, а он в последнее время укрепляется, соответственно, это также способствует снижению цен на бензин.

«Я прогнозирую, что на этой неделе минус 1 гривна должна быть точно. Всего, думаю, на протяжении десяти дней — двух недель потенциал падения может быть на уровне 2 гривен/литр», — сказал Сергей Куюн. Он добавил, что сейчас рынок перегрет, «и новые (ценовые) рекорды никому не нужны, они всеми болезненно воспринимаются».

Помимо курса гривны и нефтяных котировок, на стоимость нефтепродуктов влияет наличие (или отсутствие) на рынке ресурса. Ранее Россия решила сократить поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь, из которой значительные объемы бензина и дизтоплива, а также автогаза перенаправлялись в Украину. При этом РФ наращивает прямые поставки топлива в нашу страну. В частности, это касается дизельного топлива. «По дизтопливу мы видим, что рынок „залит“, потому что много доступных каналов (поставок)», — отметил Александр Сиренко. По его словам, на сегодня на отечественном рынке также не наблюдается дефицита бензинов.

Сергей Куюн напомнил, что российская Федеральная служба по техническому экспортному контролю (ФСТЭК) «после более чем годичной паузы начала выдавать разрешения российским компаниям на поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Украину». По его словам, весь этот период — с мая 2017 года — такое право имела только государственная «Роснефть» (теперь разрешения получили еще три компании). «Мы видим активизацию прямого экспорта (из России) без участия белорусов», — сказал эксперт.

Газ бьет рекорды

В последние дни на украинских АЗС фиксировалось подорожание сжиженного газа. По данным консалтинговой компании UPECO, 12-16 октября стоимость автогаза в различных сетях выросла на 10-40 копеек/литр. По состоянию на 16 октября, средняя цена этого вида топлива достигла очередного годового максимума — 15,73 гривны/литр.

Как рассказал аналитик консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн, на сегодня оптовые цены на сжиженный газ «практически достигли рекордного уровня августа 2017 года», после того как ФСТЭК ограничила поставки в Украину. По его словам, сейчас на цены в Украине влияет «дороговизна сжиженного газа в Восточной Европе, которая, в свою очередь, вызвана рекордными ценами в России».

Однако в ближайшее время не стоит ждать роста цен на автогаз, считают эксперты. Прежде всего, это связано с влиянием сезонного фактора. «Рынок прошел пик сезонного потребления», — пояснил Александр Сиренко.

Как отметил Артем Куюн, продажи автогаза резко падают с наступлением холодов. «Когда потребление в Украине (и в России) снизится, рынок сбалансируется, и цена начнет снижаться», — сказал он.

Свою роль в снижении цен на сжиженный газ должны сыграть прямые поставки из РФ. «Первые партии пошли еще в середине сентября. В ближайшее время ожидаются поставки по другим каналам (из России)», — рассказал Александр Сиренко. По его словам, в последнее время также снизились премии к котировкам. «Роснефть» продавала в Украину топливо с премией 20-22 доллара, сегодня же мы видим плюс 5, плюс 10 долларов, а иногда с кем-то договоры заключаются с нулевой премией. Это — событие для рынка, потому что на этих премиях плюс 20 долларов, некоторые делали миллионы«, — пояснил эксперт.

Артем Куюн, в свою очередь, отметил, что поставки российского по происхождению сжиженного газа через Беларусь увеличивают его стоимость приблизительно на 30-40 долларов/тонна. «Пока рано говорить, каким будет эффект от смены вектора поставок, поскольку еще не видно, как это все буде работать. Сегодня есть компании, которые в России получили разрешение на прямые поставки в Украину, однако мы пока не видим, насколько реально они могут эти предоставленные мощности выбирать. Но, в любом случае, переход на прямые поставки, возможно, и не большим образом, но должен снизить закупочные цены, поскольку логистические издержки будут меньше, и, в конечном итоге, это скажется на ценах на заправках», — сказал специалист.

Тревожные перспективы

Таким образом, на сегодня не только нет каких-либо предпосылок для подорожания топлива на украинском рынке, но и есть все основания ожидать снижения цен на него — мировые котировки на нефть держатся на стабильном уровне и даже падают, валютный курс демонстрирует устойчивость, находясь ниже психологической отметки в 28 гривен/доллар, а самого ресурса, будь то бензин, дизтопливо или автогаз, вполне хватает, причем иногда — даже с избытком.

Вместе с тем наивно полагать, что такая ситуация должна сохраняться в течение длительного времени. Цены на нефть могут подскочить — не в последнюю очередь, в связи с санкциями США в отношении Ирана, одного из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировой рынок, доллар может вырасти до 30 гривен и даже больше, а Россия — исходя из только ей понятной логики — способна создать дефицит того или иного (или всех сразу) ресурса для нашей страны. Каждый из этих факторов, не говоря уже о соединении нескольких из них или даже всех трех, неминуемо приведет к подорожанию нефтепродуктов и сжиженного газа для конечного потребителя, что также чревато ростом цен на другие жизненно важные товары и услуги для украинцев.

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