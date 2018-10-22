Флот засекретил информацию, сколько платит компании Порошенко

Воинская часть А0456 военно-морских сил Украины засекретила многомиллионную сделку по ремонту корабельных двигателей, заключенную в сентябре с заводом президента Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском». Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на письмо военных.

«Информация, изложенная в договоре (и некоторых приложениях к нему), который заключен между воинской частью А0457 и «Завод «Кузня на Рыбальском» 17.09.2018 имеет гриф секретности «секретно», — отметили в воинской части.

По мнению Каневского, гриф «секретно» фактически делает невозможным узнать, сколько всего денег получит «Кузня» из бюджета перед продажей группе Сергея Тигипко, однако такой контракт точно повысит цену продажи.

Напомним, 1 октября завод «Кузня на Рыбальском» получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля. А вскоре Антимонопольный комитет предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском ».