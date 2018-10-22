Что будет с курсом доллара до конца года

В октябре курс доллара на наличном рынке уверенно заякорился на уровне 28,0-28,1 грн за доллар, межбанковский курс колебался вокруг отметки 28,0 грн за доллар. Относительная стабильность на валютном рынке ослабила к нему интерес, тем не менее, рыночные тенденции до конца года могут поменяться еще несколько раз.

История событий

С марта по середину июля валютный рынок пребывал в состоянии штиля, средний курс продажи доллара населению на официальном наличном рынке колебался в диапазоне 26,09-26,4. Начиная со второй половины июля на наличном валютном рынке стартовало ралли, и курс продажи доллара на официальном наличном рынке уже 03.09.2018 подскочил к отметке 28,37 грн за доллар. Для аналитиков и бизнеса это была неожиданная динамика, т.к. летом обычно украинская валюта отдыхает от потрясений, но 2018 год стал особенным. На руку любителям зеленого сыграло сразу несколько факторов:

1. Нетипичная для Украины морозная весна привела к задержкам посевной и, соответственно, сбора урожая. На фоне этого фактора начали существенно расти цены на нефть и производные от нее. Аграриям пришлось больше средств тратить на импортные составляющие посевной, в то время как готовая продукция от них начала поступать на рынок в августе-сентябре, а выручка от нее — в сентябре-октябре.

2. Блокирование Российской Федерацией экономической активности в порту Мариуполя привело к задержкам в исполнении экспортных контрактов украинскими металлургами, т.к. Укрзализныця была не готова предоставить альтернативный маршрут. По разным оценкам, металлурги потеряли на этих простоях 25-30% валютной выручки.

3. В целом, второй квартал 2018 года был вообще неудачным для внешней торговли Украины и добротные фундаментальные итоги первого полугодия в области внешней торговли мы получили за счет первого квартала. Во втором квартале рост цен на нефть и производные от нее был более быстрым, чем рост цен на черный прокат, ЖРС, зерновые и масличные культуры. На фоне ожидания выборов продолжалось замедление притока прямых иностранных инвестиций в Украину. В то же время, официальная статистика показывает, что за первое полугодие больших фундаментальных предпосылок для девальвации гривны не было. Торговый баланс по товарам и услугам Украина свела с профицитом примерно 176 млн долларов, при этом наблюдался дефицит по торговле товарами в сумме 2,65 млрд долларов и профицит по торговле услугами в сумме 2,826 млрд долларов.

4. Спекулятивное давление не гривну оказали «горячие» деньги нерезидентов, которые в преддверии очередного заседания ФРС и ожиданий повышения учетной ставки выводили из инвестиций в украинские ОВГЗ гривну, отправляя ее на валютный рынок с целью покупки долларов для репатриации инвестиций. За вторую половину лета 2018 года примерно 10-12 млрд грн было отправлено на валютный рынок нерезидентами, инвестировавшими в ОВГЗ.

В итоге, после того как на рынок начала поступать валютная выручка от аграриев, с сентября рынок наличного и безналичного доллара стабилизировался в районе 28 грн за доллар, а НБУ уже в конце сентября — начале октября начал снова скупать доллары США для пополнения собственных золотовалютных резервов (ЗВР), которые за неспокойное лето 2018 года были изрядно потрепаны перечисленными выше факторами. Думаю, что если бы в октябре НБУ удержался от скупки валюты США в ЗВР, то курс на межбанке просел бы далеко ниже 27,9, а курс продажи официального наличного рынка упал ближе к 28,0. Однако нет никаких сомнений, что НБУ лучше дать возможность наполнить ЗВР, приняв участие в дележе валютного пирога от урожая 2018 года, поскольку в будущем украинскую гривну могут ждать интересные времена.

«Фундамент» четвертого квартала

В принципе, нет никаких причин для негативных прогнозов на основе фундаментальных данных. Украинские металлурги буквально вбежали в четвертый квартал в тонусе. Железорудное сырье не прекращает свой рост с начала сентября и уже достигло отметки 72 доллара за тонну на мировых рынках. Следом за ЖРС в цене растет и стальной прокат. Любопытно, что даже замедление экономики КНР не смогло остановить рост цен на сталь. Из-за дифференцированного ассортимента металлургов сложно сказать, на сколько точно выросли цены, например, на стальной прокат по сводным индексам — примерно на 10-12% за сентябрь-первую половину октября.

С зерновыми ситуация выглядела еще лучше. Цена пшеницы на мировых рынках за последние 12 месяцев выросла на 19%, кукурузы — на 5,7%. По состоянию на 11 октября украинские аграрии намолотили 46,8 млн тонн зерновых, при средней урожайности 39 центнеров с гектара. В общей сложности, за сезон 2018 года аграрии соберут примерно 58-60 млн тонн зерновых, что меньше, чем в 2017 году, но продадут они свой урожай по более высокой цене.

Поэтому как раз в октябре мы наблюдаем затишье на валютном рынке, связанное с сезонным притоком валюты в Украину от агробизнеса, который, по идее, должен принести валюты в Украину на 10-20% больше, чем годом ранее, хотя и больше потратит на импортные компоненты для своего бизнеса.

Насколько удачной будет внешняя торговля Украины в четвертом квартале, сказать пока сложно, так как очень неясными остаются перспективы роста цен на нефть. С одной стороны, нефть марки brent уже несколько раз пробивала отметку 80 долларов за баррель, а за последние 12 месяцев выросла на 33%. С другой стороны, достигнув 85 долларов за баррель она просто рухнула до 79,0 после публикации данных о существенном замедлении экономики КНР. Если в первом полугодии ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом исчислении, то за третий квартал — только на 6,5%. Китай остается одним из значимых потребителей энергетического сырья, поэтому если последствия торговой войны и мягкой монетарной политики Народного банка Китая усугубятся для КНР, то нефть не сможет долго удерживаться на отметке 80,0, даже несмотря на решения OPEC.

Для Украины такая ситуация в какой-то степени выгодна, поскольку цены на нефть приобрели ниспадающий тренд, а вот цены на ЖРС и стальной прокат растут. Сейчас рынок ждет решений НБК по выделению очередной порции ликвидности в юанях для поддержки роста экономики, и часть этих ресурсов традиционно уйдет на инфраструктурные проекты, а это всегда подкрепляет спрос на стальной прокат. Однако долго такая ситуация продолжаться не может, возможно, месяц-два.

Фактор движения по финансовому счету

Самый большой сюрприз для валютного рынка сделал 19 октября МВФ, опубликовавший на своем сайте официальную информацию о наличии договоренностей между правительством Украины и миссией Фонда о переходе к новой программе stand by на 3,9 млрд долл. США. Программа будет одобрена Советом директоров Фонда после того, как украинский парламент одобрит бюджет на 2019 год. Конечно, существуют риски того, что коалиция сорвет принятие правильного бюджета, однако и власть не будет сидеть без дела, осознавая, что отсутствие поддержки со стороны Фонда приведет к снижению вероятности победы провластных партий на выборах 2019 года.

Слабым местом бюджета остается социальное обеспечение. Пенсии на уровне до 2000 грн при растущей стоимости коммунальных услуг, цен на продукты питания и товары широкого потребления — это, конечно, проблема для провластных партий на выборах. И хотя эту проблему уже активно начала окучивать оппозиция и популисты, но совсем не факт, что в самый ответственный момент их окажется большинство в парламенте.

Любопытно, что некоторые политические силы воспылали любовью к пенсионерам с нищенским социальным обеспечением и бюджетникам сразу же после публикации Фондом позитивного решения по Украине с условием принятия бюджета. Будет ли власть использовать силовиков для давления на оппозицию, или собирать устойчивое большинство посредством раздачи бюджетных «пряников», или же просто уговаривать нардепов голосовать за бюджет, я не знаю, — это уже парафия политологов. Но никакой здравой экономической альтернативы новой программе МВФ на 14 месяцев, которую уже анонсировал Фонд, у Украины нет. Собственно, без денег Фонда выбора только два: брать деньги на внешних рынках под рыночные ставки (а это в долларах 8-10% годовых) и потом увеличивать расходы на обслуживание госдолга, или объявлять дефолт и просить кредиторов о снижении ставки после реструктуризации, на что они вряд ли согласятся.

Деньги Фонда Украине обойдутся примерно в 3-4%, а помощь от ЕС — около 1%. В итоге, это в 2-2,5 раза дешевле рыночных ставок и, конечно, выгоднее для бюджета. Правда, омрачают ситуацию для коалициантов цены на газ и жесткие рамки дефицита бюджета с прикрученной к нему жесткой монетарной политикой НБУ. Как по мне, лучше исполнить условия Фонда, чем отправить Украину по пути дефолтных приключений, валютной нестабильности и споров с кредиторами в выборный год, да еще и при этом всем все равно нести большие затраты на обслуживание госдолга.

Два оттенка негативного сценария

Решение Фонда, конечно, будет тонизировать валютный рынок и смягчать последствия даже невероятных неблагоприятных сценариев для гривны. Но курс в обменном пункте и на черном рынке, как и раньше, будет зависеть от двух факторов:

интенсивности впрыска Министерством финансов Украины гривневой ликвидности в экономику через единый казначейский счет (ЕКС); текущего счета платежного баланса.

Какие сюрпризы нам преподнесет Минфин, пока не ясно. Так, два года подряд Минфин насыщал свободной гривной рынок в последние месяцы уходящего года, а в 2018 году мы видим еще и небольшое отставание исполнения бюджета по доходной части. Я опасаюсь, что именно к концу 2018 года украинский Минфин ускорит исполнение бюджета и опять за 2 месяца впрыснет в систему сумму около 200 млрд грн, часть из которой чудесным образом пойдет штурмовать валютный рынок.

Поэтому, исходя из сценария 2017 года, курс в декабре 2018 года вполне может ситуативно, в небольшом промежутке времени, покинуть заявленные аналитиками коридоры в 29 и 30. Одна надежда лишь на то, что сами власти в выборный год не заинтересованы в том, чтобы нервировать избирателя, и поэтому фактор щедрых декабрьских расходов с ЕКС будет урегулирован внутри Кабмина без каких-либо публичных диспутов.

Что касается текущего счета платежного баланса, то после анонса решения МВФ тут все должно быть в полном порядке. Однако нужно понимать, что всегда есть вероятность того, что условия для украинской внешней торговли ухудшатся. У Украины очень слабая диверсификация экспорта, который держится на аграриях и металлургах. Обе отрасли подвержены факторам сезонности, цены на их продукцию зависят от климатических условий в регионе, от интенсивности строительства и от ситуации на продовольственных рынках стран-соседей. Пока нет оснований для плохих прогнозов, но в любой момент тенденции во внешней торговле и в уровне оттока капитала могут измениться, и об этом нужно помнить, полагаясь на текущий прогноз.

Выводы и прогнозы

Итак, баланс по внешней торговле по товарам и услугам, и даже финансовый счет платежного баланса, у меня не вызывают никаких опасений. Цены на украинский экспорт растут, как и спрос на него. Цены на ключевой для нас энергетический импорт прекратили рост и, скорее всего, до конца года уже не должны больше расти. МВФ, ЕС и Мировой Банк готовы к конструктивному сотрудничеству с Украиной. НБУ воспользовался положительной конъюнктурой и наполняет ЗВР, потраченные летом на поддержание гривны.

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин — расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.

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