Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал в четверг утром заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет экс-главу государства Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов. Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.
«Друзья, утром зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества», — написал он.
Как ранее объяснял Портнов, речь идет об отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» (судостроительное предприятие в Киеве, которым владел экс-президент Украины — Ред.). По его словам, «Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».
Ранее Государственное бюро расследований уже начало следствие по другому заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. А 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. В соответствующем заявлении указано, что при координации Порошенко были распределены ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.
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