Арестованный в Украине российский сейнер «Норд» выставили на аукцион

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выставила на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ арестованное российское судно — сейнер СЧС «Норд» (бортовой номер М −13-0057) со стартовой ценой в 1,6 млн грн.

Аукцион состоится 7 ноября, прием заявок — до 6 ноября. Стартовая цена 1626,181 тыс. грн, гарантийный взнос — 81,309 грн, минимальный шаг аукциона — 16, 262 тыс. грн, говорится в сообщении АРМА, распространенном во вторник.

Судно находится в Бердянском морском порту. Оно построено в 1989 году в городе Азов (Россия). Его длина — 23,6 м, ширина — 6,5 м, мощность главного двигателя — 165 кВт, чистая вместимость — 32 тонны.

Планируется, что средства от реализации поступят на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда. Сообщается, что все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им.

Арестованное судно «Норд» было передано в АРМА на прошлой неделе.

Госпогранслужба задержала российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту 25 марта этого года.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется статья 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменялась часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.