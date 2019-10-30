Войти
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
дружба народов
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
Зеленский хочет госстратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
позиция
Зеленский хочет госстратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Министр рассказал, как Агентство по розыску активов занималось рейдерством

107
Министр рассказал, как Агентство по розыску активов занималось рейдерством

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как Агентство по розыску и менеджменту активов занималось рейдерством.

Об этом заявил в интервью Украинской правде.

По словам министра, в рейдерских схемах при прошлой власти использовалась государственная система электронных торгов, которая реализует арестованное имущество (СЕТАМ).

«Там проблемных вопросов очень много, потому что СЕТАМ и сейчас еще полностью не вышла из одной, фактически рейдерской схемы. Эту схему несколько дней назад мы остановили, возможно, не полностью, но в большей ее части», — отметил чиновник.

Он рассказал, что через эту систему реализовывалось арестованное Агентством по розыску и менеджменту активов имущество.

«Есть такое ведомство как АРМА. Законодательство по АРМЕ прописано настолько продумано, что даже если случается какое-то рейдерство, то виновных нет. Более того, все участники даже остановить этот процесс не имеют права, поэтому участники незаконных действий чувствовали себя в безопасности. Что происходило? Открывается какое-то уголовное производство — не важно какое, в рамках которого прокурор может попросить суд арестовать какое-либо имущество. Ну, например, недвижимость какую — здание, земельный участок. Ее арестовывают, передают в АРМУ. Внешне выглядит, что ничего страшного не произошло», — рассказал он.

Малюська пояснил, что у АРМА нет полномочий просто хранить имущество. Они должны или передать его в управление, или продать. И они продают.

«Цена, как правило, крайне низка. Она даже рыночная была бы низкой, так как здесь чрезвычайная продажа — здесь арестованное имущество, уголовное производство, собственник против. А там еще и были мастера, которые даже низкую рыночную цену занижали ниже плинтуса», — отметил он.

Читайте также: Нардеп Яременко извинился перед семьей и Зеленским за переписку с проституткой в Раде

Министр высказал мнение, что несколько ключевых людей в АРМА будут уволены в ближайшее время. Он не назвал конкретных имен, по его словам, это «ключевые персонажи, которые не были достаточно инициативными, чтобы эта история прекратилась».

При этом он предположил, что предыдущие торги могут быть пересмотрены.

В то же время Малюська добавил, что СЕТАМ станет полноценным участником системы ProZorro и будет торговать через нее.

АРМА, Денис Малюська
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016