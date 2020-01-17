Суд обязал банк Порошенко вернуть 247 миллионов «денег Януковича» на счета АРМА

Суд наложил арест на 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития «семьи» Януковича, и обязал МИБ перечислить эти средства на счета АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Отмечается, что 17 января Офис генпрокурора обратился к Агентству по управлению арестованными активами (АРМА) с ходатайством об исполнении решения суда.

В прокуратуре заявляют, что эти средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения экс-президента Виктора Януковича.

«Также изучается вопрос законности нахождения средств «Всеукраинского Банка Развития на счетах „Международного Инвестиционного Банка“ и устанавливаются причастные к этому решению», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года программа Радио Свобода «Схемы» обнародовала расследование, согласно которому почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк пятого президента Петра Порошенко.

«Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии „МИБ“ мог заработать до 20 миллионов гривен», — говорится в расследовании.