Харви Вайнштейн попытается откупиться от исков и обвинений в домогательствах

Адвокаты Харви Вайнштейна и женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах, начали переговоры со страховыми компаниями и прокуратурой штата Нью-Йорк о возможности урегулировать все исковые претензии к американскому продюсеру и к его бывшей компании Weinstein Company. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, консультации сторон продлятся два дня и запланированы на начало ноября. На кону стоит судьба более десятка исковых жалоб, поданных потерпевшими в отношении Вайнштейна в различных штатах страны. В консультациях примут участие адвокаты его брата Боба Вайнштейна и Weinstein Company, названных ответчиками в некоторых исках. Главная цель переговоров - договориться об учреждении фонда компенсации потерпевшим, уточнило издание.

По его сведениям, требования и интересы многочисленных истцов различаются между собой. Общая сумма запрашиваемой компенсации превышает $100 млн, страховые компании готовы покрыть только незначительную часть таких издержек. Один из самых трудных вопросов заключается в том, как не обидеть тех потерпевших, которые не стали подавать в суд на продюсера. При этом прокуратура Нью-Йорка дала ясно понять, что исход консультаций не окажет влияние на уголовное разбирательство по делу Вайнштейна в этом штате.

Напоним, еще 5 октября 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейна обвиняли в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это продвижение по карьерной лестнице. Позднее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

Громкий скандал вынудил Вайнштейна уйти в отставку из совета директоров его продюсерской компании Weinstein Company. Он был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки.