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Харви Вайнштейн попытается откупиться от исков и обвинений в домогательствах

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Харви Вайнштейн попытается откупиться от исков и обвинений в домогательствах

Адвокаты Харви Вайнштейна и женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах, начали переговоры со страховыми компаниями и прокуратурой штата Нью-Йорк о возможности урегулировать все исковые претензии к американскому продюсеру и к его бывшей компании Weinstein Company. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, консультации сторон продлятся два дня и запланированы на начало ноября. На кону стоит судьба более десятка исковых жалоб, поданных потерпевшими в отношении Вайнштейна в различных штатах страны. В консультациях примут участие адвокаты его брата Боба Вайнштейна и Weinstein Company, названных ответчиками в некоторых исках. Главная цель переговоров - договориться об учреждении фонда компенсации потерпевшим, уточнило издание.

По его сведениям, требования и интересы многочисленных истцов различаются между собой. Общая сумма запрашиваемой компенсации превышает $100 млн, страховые компании готовы покрыть только незначительную часть таких издержек. Один из самых трудных вопросов заключается в том, как не обидеть тех потерпевших, которые не стали подавать в суд на продюсера. При этом прокуратура Нью-Йорка дала ясно понять, что исход консультаций не окажет влияние на уголовное разбирательство по делу Вайнштейна в этом штате.

Напоним, еще 5 октября 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейна обвиняли в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это продвижение по карьерной лестнице. Позднее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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Громкий скандал вынудил Вайнштейна уйти в отставку из совета директоров его продюсерской компании Weinstein Company. Он был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки.

Харви Вайнштейн
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
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