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Компания Вайнштейна выплатит $17 млн жертвам сексуальных домогательств

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Компания Вайнштейна выплатит $17 млн жертвам сексуальных домогательств

Судья США по делам о банкротстве Мэри Уолрат после слушания в штате Делавэр одобрила план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co., который предусматривает выделение $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Об этом пишет Variety.

По данным издания, эти средства будут разделены между более чем 50 заявителями. План был вынесен на голосование самих жертв Вайнштейна. В итоге за проголосовали 39 жертв, против — восемь.

Как отметила судья, без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы «минимальное возмещение, если бы получили его вообще». В связи с этим она постановила создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере $17,1 млн. Наиболее пострадавшие жертвы домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более $500 тыс.

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.

В феврале прошлого года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к оральному сексу. Кроме того, присяжные признали его вину в изнасиловании третьей степени. В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

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В октябре Вайнштейну предъявили новые обвинения по эпизодам, связанным с изнасилованиями. В частности, по версии следствия, продюсер в период с сентября 2004-го по сентябрь 2005 года изнасиловал женщину в одном из отелей Беверли-Хиллз. Во втором случае, как утверждает следствие, продюсер изнасиловал другую женщину в период с ноября 2009-го по ноябрь 2010 года.

Weinstein Co. принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года она объявила о банкротстве. Среди фильмов, которые были выпущены компанией, были: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки», «Чтец», «Самый пьяный округ в мире», «Король говорит!» и «Ганнибал: Восхождение».

Харви Вайнштейн
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