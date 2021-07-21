Вайнштейна экстрадировали в Лос-Анджелес, ему грозит еще 140 лет тюрьмы

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он предстанет перед судом по новым обвинениям в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает The Guardian.
Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 140 лет.
Кинопродюсера объявили в розыск в округе Лос-Анджелес по искам о нападении на пятерых женщин в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейну предъявят обвинения по 11 пунктам. Ему, в частности, инкриминируют изнасилования и нанесение побоев. Продюсер своей вины не признает.
Отмечается, что 69-летний Вайнштейн пытался воспрепятствовать экстрадиции, ссылаясь на диабет и проблемы с сердцем, спиной и зрением.
Напомним, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в прошлом году уже был приговорен к 23 годам лишения свободы.
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